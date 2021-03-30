Değirmendere stadına FIFA onayı

Gölcük Belediyesi, Kocaeli Süper Amatör Lig'de şampiyon olarak, Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Değirmenderesporun maçlarını oynayacağı stad, 17 Nisan 2021'de başlayacak yeni sezon öncesi, A'dan Z'ye yeniledi. Bu statta, maçların oynanması için ise FİFA onayı gerekiyordu. Yapılan başvuru sonrasında, Değirmendere Stadı için FİFA Saha Kalite Standardı onayı alındı.

BAŞKAN SEZER YAKINDAN TAKİP ETTİ

Çalışmaları yakından takip eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada: "A'dan Z'ye yenilediğimiz Değirmendere Stadı için FİFA Saha Kalite Standardı onayı alındı.Kentimize hayırlı olsun" dedi.Stada yapılan çalışma kapsamında: 7 bin M2 olarak büyütülen sentetik sahanın zemini yenilendi. Kulüp binasının bakım ve onarımı yapıldı. Sahanın güvenliğini sağlamak için etrafı tel örgü ile çevrildi. Protokol, basın ve misafir takım tribünleri tel örgü ile ayrıldı. Mevcut tel örgülerinin de boya ve bakımı yapıldı. Soyunma odaları yeniden yapıldı. Ayrıca da; konaklama tesisi binası da yenilendi.