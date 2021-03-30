Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Değirmendere stadına FIFA onayı
Giriş Tarihi: 30.3.2021 10:43

Değirmendere stadına  onayı

ABBAS ÇAKAR
Değirmendere stadına FIFA onayı

Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Değirmenderesporun maçlarını oynayacağı stad, 17 Nisan 2021’de başlayacak yeni sezon öncesi baştan sona yenilendi. Maçların oynanması amacıyla gereken Saha Kalite onayı ise yapılan başvuru üzerine gerçekleştirilen incelemeler sonucu aldı.

Gölcük Belediyesi, Kocaeli Süper Amatör Lig'de şampiyon olarak, Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Değirmenderesporun maçlarını oynayacağı stad, 17 Nisan 2021'de başlayacak yeni sezon öncesi, A'dan Z'ye yeniledi. Bu statta, maçların oynanması için ise FİFA onayı gerekiyordu. Yapılan başvuru sonrasında, Değirmendere Stadı için FİFA Saha Kalite Standardı onayı alındı.

BAŞKAN SEZER YAKINDAN TAKİP ETTİ

Çalışmaları yakından takip eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada: "A'dan Z'ye yenilediğimiz Değirmendere Stadı için FİFA Saha Kalite Standardı onayı alındı.Kentimize hayırlı olsun" dedi.Stada yapılan çalışma kapsamında: 7 bin M2 olarak büyütülen sentetik sahanın zemini yenilendi. Kulüp binasının bakım ve onarımı yapıldı. Sahanın güvenliğini sağlamak için etrafı tel örgü ile çevrildi. Protokol, basın ve misafir takım tribünleri tel örgü ile ayrıldı. Mevcut tel örgülerinin de boya ve bakımı yapıldı. Soyunma odaları yeniden yapıldı. Ayrıca da; konaklama tesisi binası da yenilendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk (renk) haritası
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: İşte yeni koronavirüs kararları...
SON DAKİKA HABER | İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni koronavirüs genelgesi! Nikahlar, düğünler, halı sahalar, sokağa çıkma kısıtlaması...
Oyuncu Yalçın Dümer'in eski eşi Esra Balamir konuşulunca Demet Akalın sert çıkıştı: Eve geldi kovdum...
Son dakika | Sosyal medya fenomeni Bahar Candan’ın nasıl yaralandığı ortaya çıktı
Son dakika | Bakan Selçuk onayladı: MEB'den il il yüz yüze eğitim açıklaması
Milli takımdan 8 oyuncu ayrıldı, 3 oyuncu kadroya alındı! Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan
Son dakika: Gamze Özçelik’ten 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' ifadesine tokat gibi yanıt!
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığından flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Daha önce açıklanan kriterler...
Son dakika: Şenol Güneş için rövanş zamanı! Türkiye-Letonya maçının muhtemel 11'leri
ARKADAŞINA GÖNDER
Değirmendere stadına FIFA onayı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA