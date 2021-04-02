Miami Açık tek kadınlarda Barty ve Andreescu finalde

Diğer yarı final müsabakasında Kanadalı Bianca Andreescu, Yunan rakibi Maria Sakkari'yi 2-1 ile geçerek finale yükseldi. İlk seti 7-6 kazanan Andreescu, ikinci sette 6-3 ile rakibine yenildi.

Final setinde yine 7-6 ile galip gelmesini bilen dünyanın 9 numaralı kadın tenisçisi Andreescu, şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.

Miami Açık tek kadınlar final müsabakasında Barty ile Andreescu, yarın şampiyonluk için mücadele edecek.