Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Miami Açık tek kadınlarda Barty ve Andreescu finalde
Giriş Tarihi: 2.4.2021 11:21

tek kadınlarda Barty ve Andreescu finalde

AA
Miami Açık tek kadınlarda Barty ve Andreescu finalde

tek kadınlar yarı final müsabakalarının sonunda ve finale yükseldi. Avustralyalı Ashleigh Barty, Ukraynalı rakibi 'yı yenerken, Kanadalı Bianca Andreescu, Yunan rakibi 'yi mağlup etti.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen tenis turnuvasında, son şampiyon ve dünya sıralamasında ilk sırada yer alan Avustralyalı Ashleigh Barty, Ukraynalı rakibi Elina Svitolina'yı yenerek bir kez daha finale çıkmayı başardı.

Barty, 6-3 önde bitirdiği iki setin sonunda 2-0'lık skorla galip geldi.

Diğer yarı final müsabakasında Kanadalı Bianca Andreescu, Yunan rakibi Maria Sakkari'yi 2-1 ile geçerek finale yükseldi. İlk seti 7-6 kazanan Andreescu, ikinci sette 6-3 ile rakibine yenildi.

Final setinde yine 7-6 ile galip gelmesini bilen dünyanın 9 numaralı kadın tenisçisi Andreescu, şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.

Miami Açık tek kadınlar final müsabakasında Barty ile Andreescu, yarın şampiyonluk için mücadele edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Rojin Haspolat'ın memleketi neresi?
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile güzel oyuncu Zehra Yılmaz arasında aşk iddiası! Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın düğününden sonra...
Son dakika | Bankalarda 10 maddelik yeni dönem! Artık bitti...
Spekülatif saldırıya topyekün karşı çıkış: 6 günde 10 milyar dolar satıldı
Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınında fenalaştı! Hastalığı yüzünden günden güne eriyen Seren Serengil hastaneye kaldırıldı!
Survivor’da dün gece kim elendi? 1 Nisan 2021 Survivor ödül oyununu ve sembolü kim kazandı? İşte Survivor 1 Nisan SMS oy sıralaması
Doğumuna sayılı günler kalan Gaye Turgut Evin bebeğinin ismini açıkladı! Ünlü oyuncu Gaye Turgut Evin'den karnı burnunda pozlar...
Son dakika | Bakan Koca koronavirüste acı bilançoyu açıkladı: Sınır aşıldı
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş yerli aşı açıklaması! Tarih belli oldu
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
ARKADAŞINA GÖNDER
Miami Açık tek kadınlarda Barty ve Andreescu finalde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA