Eczacıbaşı ‘devam’ dedi

Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenerek yarı final serisinde 1-1 eşitliği sağladı. Fenerbahçe karşısında setlerde 2-1 geriye düşen ve 4. sette de 18-22'den geri dönen Eczacıbaşı, Boskovic'in 33 sayılık muhteşem performansı ile galibiyete ulaştı.Beyza Arıcı da 6 blok ve toplam 13 sayıyla kilit oyuncu oldu. Üçüncü ve son karşılaşma yarın oynanacak.Sultanlar Ligi'nde ilk finalist VakıfBank oldu. Sarısiyahlılar, ilk maçta 3-0 yendikleri THY'yi rövanşta da aynı skorla mağlup ederek seriyi 2-0 yaptı ve finale yükseldi. Mücadelenin setleri 25-20, 25-9 ve 25-15 sona erdi. VakıfBank bu sonuçla önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi de garantiledi