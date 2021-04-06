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Giriş Tarihi: 6.4.2021

Eczacıbaşı ‘devam’ dedi

Eczacıbaşı ‘devam’ dedi

Turuncubeyazlılar, 4. sette 18-22’den çevirdikleri maçı altın sette kazanarak yarı final serisinde eşitliği sağladı. Boskovic 33 sayı ile yıldızlaştı

Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenerek yarı final serisinde 1-1 eşitliği sağladı. Fenerbahçe karşısında setlerde 2-1 geriye düşen ve 4. sette de 18-22'den geri dönen Eczacıbaşı, Boskovic'in 33 sayılık muhteşem performansı ile galibiyete ulaştı. Boskovic bu sayıların 12'sini 19-17 biten altın sette üretti. Beyza Arıcı da 6 blok ve toplam 13 sayıyla kilit oyuncu oldu. Üçüncü ve son karşılaşma yarın oynanacak.

İLK FİNALİST VAKIFBANK
MISLI.COM Sultanlar Ligi'nde ilk finalist VakıfBank oldu. Sarısiyahlılar, ilk maçta 3-0 yendikleri THY'yi rövanşta da aynı skorla mağlup ederek seriyi 2-0 yaptı ve finale yükseldi. Mücadelenin setleri 25-20, 25-9 ve 25-15 sona erdi. VakıfBank bu sonuçla önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi de garantiledi

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Eczacıbaşı ‘devam’ dedi
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