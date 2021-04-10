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Giriş Tarihi: 10.4.2021 12:32

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AA
Marc Marquez MotoGP'ye dönüyor

takımlarından 'nın İspanyol pilotu geri dönüyor. 2020 sezonunun tamamı ve bu yılın ilk iki yarışını kaçırmasına neden olan sakatlığı atlatan Marquez, 18 Nisan Pazar günü koşulacak sezonun 3. yarışı Portekiz Grand Prix'sine katılacak.

MotoGP takımlarından Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez, 2020 sezonunun tamamı ve bu yılın ilk iki yarışını kaçırmasına neden olan sakatlığı atlattı.

Repsol Honda takımından yapılan açıklamaya göre, sakatlığı yüzünden 9 aydır pistlerden uzak kalan 28 yaşındaki sürücü, 18 Nisan Pazar günü koşulacak sezonun 3. yarışı Portekiz Grand Prix'sine katılacak.

Geçen sezonun ilk ayağında yaptığı kaza sonucu sağ kolu kırılan Marquez, sonraki yarışlarda da yer alamamış, 2020'nin aralık ayında üçüncü kez ameliyat edilmişti.

Tarihin en iyi motosiklet sürücüleri arasında gösterilen Marquez, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da MotoGP'de şampiyonluğa ulaşmıştı.

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Marc Marquez MotoGP'ye dönüyor
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