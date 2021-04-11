Bu forum büyük bir fırsat olacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı verdi. Geleneksel sporlar için 2018 yılında yola çıktıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu forum, geleneksel sporlar çerçevesinde kaynaklarımızı bir araya getirmek, tartışmalar yapmak, görüş birliğine varmak için büyük bir fırsat. Etnospor sayesinde birleşerek gücümüzü artırma imkanına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu forum, 60'ın üzerinde ülkeden insanların bir araya gelebilmesi için eşsiz olanak sağlıyor. Arjantin, Meksika ve Japonya gibi ülkelerdeki saat farklarına rağmen çevrim içi şekilde büyük bir katılım sağlandı."