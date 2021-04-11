Haber hattı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk ayağı hava şartları nedeniyle iptal edildi. Bugün Nevşehir-Kapadokya etabı ile başlaması planlanan organizasyon, önceki akşam başlayan167.3 km'lik ilk etap yarışının iptal edilmesi ile birlikteCovid tedbirleri nedeniyle her yarış öncesinde PCR testleri de tüm takımlara yapılırken, yarışın gelecek yıl Karadeniz ayağının da olması planlanıyor.BULGARISTAN'IN başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda67 kiloda Tatar, çeyrek finalde İtalyan Daniela Rotolo'yu 22-1 teknik üstünlükle devirdi. Yarı finalde İngiliz Williams'a yenilen sporcumuz62 kiloda İrem Yaman da yarı finalde Bosnalı Stetic'e 21-11 yenilerek bronz kazandı.AEROBIK cimnastikte Türkiye'nin en başarılı sporcularındanmadalyalarına yenilerini ekledi. Manisa'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Red Bull sporcusu, organizasyonu 3 altın madalya ile bitirdi. Begüm, Büyük Kadınlar, karışık Çiftler ve Trio kategorilerinde zirveyi bırakmadı. 19 yaşındaki sporcu,ifadesini kullandı.