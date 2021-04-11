Haber hattı

Bisiklet turununaçılışı Konya'da
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk ayağı hava şartları nedeniyle iptal edildi. Bugün Nevşehir-Kapadokya etabı ile başlaması planlanan organizasyon, önceki akşam başlayan yoğun kar yağışının şiddetiniartırması sonucu Konya'ya alındı. 167.3 km'lik ilk etap yarışının iptal edilmesi ile birlikte yarışın açılışı bugün 80 km'likKonya etabı ile yapılacak. Covid tedbirleri nedeniyle her yarış öncesinde PCR testleri de tüm takımlara yapılırken, yarışın gelecek yıl Karadeniz ayağının da olması planlanıyor.
Avrupa Şampiyonası'ndaNur&İrem'den 2 bronz
BULGARISTAN'IN başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda NurTatar ve İrem Yamangöğsümüzü kabarttı. 67 kiloda Tatar, çeyrek finalde İtalyan Daniela Rotolo'yu 22-1 teknik üstünlükle devirdi. Yarı finalde İngiliz Williams'a yenilen sporcumuz 3. olarak bronzmadalya aldı. 62 kiloda İrem Yaman da yarı finalde Bosnalı Stetic'e 21-11 yenilerek bronz kazandı.
AYŞE BEGÜM'den3 altın madalya
AEROBIK cimnastikte Türkiye'nin en başarılı sporcularından Ayşe Begüm Onbaşı; madalyalarına yenilerini ekledi. Manisa'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Red Bull sporcusu, organizasyonu 3 altın madalya ile bitirdi. Begüm, Büyük Kadınlar, karışık Çiftler ve Trio kategorilerinde zirveyi bırakmadı. 19 yaşındaki sporcu, "TürkiyeŞampiyonluğu'na bir kez daha ulaşabildiğimiçin çok mutluyum" ifadesini kullandı.