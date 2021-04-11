Haber hattı

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Giriş Tarihi: 11.4.2021

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Bisiklet turunun açılışı Konya'da
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk ayağı hava şartları nedeniyle iptal edildi. Bugün Nevşehir-Kapadokya etabı ile başlaması planlanan organizasyon, önceki akşam başlayan yoğun kar yağışının şiddetini artırması sonucu Konya'ya alındı. 167.3 km'lik ilk etap yarışının iptal edilmesi ile birlikte yarışın açılışı bugün 80 km'lik Konya etabı ile yapılacak. Covid tedbirleri nedeniyle her yarış öncesinde PCR testleri de tüm takımlara yapılırken, yarışın gelecek yıl Karadeniz ayağının da olması planlanıyor.

Avrupa Şampiyonası'nda Nur&İrem'den 2 bronz
BULGARISTAN'IN başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Nur Tatar ve İrem Yaman göğsümüzü kabarttı. 67 kiloda Tatar, çeyrek finalde İtalyan Daniela Rotolo'yu 22-1 teknik üstünlükle devirdi. Yarı finalde İngiliz Williams'a yenilen sporcumuz 3. olarak bronz madalya aldı. 62 kiloda İrem Yaman da yarı finalde Bosnalı Stetic'e 21-11 yenilerek bronz kazandı.

AYŞE BEGÜM'den 3 altın madalya
AEROBIK cimnastikte Türkiye'nin en başarılı sporcularından Ayşe Begüm Onbaşı; madalyalarına yenilerini ekledi. Manisa'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Red Bull sporcusu, organizasyonu 3 altın madalya ile bitirdi. Begüm, Büyük Kadınlar, karışık Çiftler ve Trio kategorilerinde zirveyi bırakmadı. 19 yaşındaki sporcu, "Türkiye Şampiyonluğu'na bir kez daha ulaşabildiğim için çok mutluyum" ifadesini kullandı.

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