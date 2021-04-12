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Giriş Tarihi: 12.4.2021 14:36 Son Güncelleme: 12.4.2021 14:36

Diyarbakırsporlu Milli sporcunun tarihi başarısı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakırsporlu Milli sporcunun tarihi başarısı

’un milli sporcusu , karatede yaşadığı yurt içi ve yurt dışındaki başarılarından sonra kickboks branşında çıktığı ilk uluslararası turnuvada da başarılı oldu. Kızılaslan, ’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Avrupa Kupası’nda bronz madalya kazandı.

Karatede Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra yurt dışındaki organizasyonlarda da başarıları bulunan Sena Kızılaslan, bu kez de Kickboks branşındaki başarısı ile adından söz ettirdi. Diyarbakırspor adına yarışan Kızılaslan,15 ülkeden 1700'e yakın sporcunun katılım sağladığı 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Kupası'nda bronz madalya kazandı. Diyarbakırspor adına şampiyonaya katılan diğer sporculardan Ceren Kaçar gümüş madalyanın sahibi olurken,Merve Kalemli ise bronz madalya kazandı.

"DİYARBAKIRSPOR'U KURUMSAL BİR SPOR KULÜBÜ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Şampiyonaya katılan sporcularının önemli başarılara imza attığını belirten Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Siyabend Aydın, salon sporları ve amatör branşlara verdikleri desteğin meyvelerini almaya başladıklarını söyledi. Aydın,"Diyarbakırspor'un lokomotif branşı elbette futboldur. Ancak bizim gayemiz bu büyük markayı ideal bir spor kulübü haline getirmektir. Kickboksta 3 sporcumuz 15 Avrupa ülkesinden 1700 sporcunun katıldığı şampiyonada 3 madalya kazanarak bizi ziyadesiyle mutlu etti. Sporun tüm branşlarına desteğimiz devam edecektir." dedi.

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Diyarbakırsporlu Milli sporcunun tarihi başarısı
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