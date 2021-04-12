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Giriş Tarihi: 12.4.2021 16:42

'te final maçı öncesi korona şoku!

DHA
Fenerbahçe Opet'te final maçı öncesi korona şoku!

Kadın Voleybol Takımı'nda 2 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Sarı-lacivertlilerde toplamda 5 sporcunun tedavi ve karantina süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

Fenerbahçe Opet'te, 2 oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızda semptom gösteren 2 sporcumuzun bugün yeniden yapılan test sonucu pozitif sonuçlanmış olup, toplamda 5 sporcumuzun tedavi ve karantina süreçleri devam etmektedir."

Sarı-lacivertliler, Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off finali ikinci maçında yarın saat 19.30'da deplasmanda VakıfBank ile karşılaşacak. İlk karşılaşmayı kazanan VakıfBank seride 1-0 önde.

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Fenerbahçe Opet'te final maçı öncesi korona şoku!
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