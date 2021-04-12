İlk etabın galibi de Kleijn

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Spor Toto Konya-Konya etabı ile başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen Nevşehir- Kapadokya etabının yerine Konya'ya gelen sporcuları güzel bir hava karşıladı. Heyecan veren bir sprint finaline sahneolan etapta Rally Cycling takımınınHollandalı sporcusu Arvid de Kleijn,Kristoffer Halvorsen'i geride bırakarakpodyumun zirvesine çıktı. De Kleijn'in turkuvaz mayoyla başlayacağı ikinci etap bugün yine Konya'da.
'TEAM NOVO' DİYABETE KARŞI TAMAMI Tip 1 diyabetli sporculardan oluşan ve dünyanın dört bir yanındaki bisiklet yarışlarına katılan Team Novo Nordisk, 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda da pedal çeviriyor. Novo Nordisk Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem, şirket olarak misyonlarının, global iş birlikleri ve geleceğe yön veren yaklaşımla 21. yüzyılın en büyüksağlık sorunlarından biri olan diyabeti yenmekve obeziteyi değiştirmek olduğunu ifade etti.