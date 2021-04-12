İlk etabın galibi de Kleijn

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Spor Toto Konya-Konya etabı ile başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen Nevşehir- Kapadokya etabının yerine Konya'ya gelen sporcuları güzel bir hava karşıladı.De Kleijn'in turkuvaz mayoyla başlayacağı ikinci etap bugün yine Konya'da.Tip 1 diyabetli sporculardan oluşan ve dünyanın dört bir yanındaki bisiklet yarışlarına katılan Team Novo Nordisk, 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda da pedal çeviriyor. Novo Nordisk Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem, şirket olarak misyonlarının, global iş birlikleri ve geleceğe yön veren yaklaşımlaolduğunu ifade etti.