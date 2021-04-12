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Giriş Tarihi: 12.4.2021

İlk etabın galibi de Kleijn

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İlk etabın galibi de Kleijn
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Spor Toto Konya-Konya etabı ile başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen Nevşehir- Kapadokya etabının yerine Konya'ya gelen sporcuları güzel bir hava karşıladı. Heyecan veren bir sprint finaline sahne olan etapta Rally Cycling takımının Hollandalı sporcusu Arvid de Kleijn, Kristoffer Halvorsen'i geride bırakarak podyumun zirvesine çıktı. De Kleijn'in turkuvaz mayoyla başlayacağı ikinci etap bugün yine Konya'da.

'TEAM NOVO' DİYABETE KARŞI
TAMAMI Tip 1 diyabetli sporculardan oluşan ve dünyanın dört bir yanındaki bisiklet yarışlarına katılan Team Novo Nordisk, 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda da pedal çeviriyor. Novo Nordisk Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem, şirket olarak misyonlarının, global iş birlikleri ve geleceğe yön veren yaklaşımla 21. yüzyılın en büyük sağlık sorunlarından biri olan diyabeti yenmek ve obeziteyi değiştirmek olduğunu ifade etti.

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İlk etabın galibi de Kleijn
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