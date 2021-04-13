Medvedev'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

25 yaşındaki Rus sporcunun karantinaya alındığı ve durumunun doktorlar tarafından takip edildiği kaydedildi.

Monte Carlo'da oynayamayacağı için hayal kırıklığı yaşadığını aktaran Medvedev, "Mümkün olan en kısa sürede, güvenli bir şekilde kortlara dönmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.