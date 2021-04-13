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Giriş Tarihi: 13.4.2021 13:11

Medvedev'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA
Medvedev'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Tenis dünyasının 2 numaralı raketi , koronavirüse yakalandı. Testi pozitif çıkan Rus tenisçinin 'ndan çekildiği belirtildi.

Teniste erkekler 2 numarası Rus Daniil Medvedev, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Profesyonel Tenisçiler Birliği'nden (ATP) yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Medvedev'in Monte Carlo Tenis Turnuvası'ndan çekildiği belirtildi.

25 yaşındaki Rus sporcunun karantinaya alındığı ve durumunun doktorlar tarafından takip edildiği kaydedildi.

Monte Carlo'da oynayamayacağı için hayal kırıklığı yaşadığını aktaran Medvedev, "Mümkün olan en kısa sürede, güvenli bir şekilde kortlara dönmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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Medvedev'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
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