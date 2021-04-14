Haber hattı

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Giriş Tarihi: 14.4.2021

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İklim değişir, Mark Cavendish değişmez
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabı Home Turkey Beyşehir-Alanya'yı önceki gün olduğu gibi Belçika'nın Deceuninck- Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish birinci bitirdi. Konya'da da soğuk havada mücadele eden sporcular, karlı manzaradan birkaç saat sonra 20 derecelik sıcaklıktaki Alanya'ya indi. Turun ikinci etabı olan Konya- Konya'yı da kazanan Cavendish, dünkü etabı da 5 saat 10 dakika 34 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Genel klasmanda 10 saat 3 dakika 14 saniyeyle liderliğini sürdüren Cavendish, turkuaz mayoyu giymeye hak kazandı.

Devler Ligi'nde ilk yarı final biletleri PSG ve Chelsea'nin
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece, ilk yarı finalistler belli oldu. Bayern Münih, büyük heyecana sahne olan maçta deplasmanda Paris Saint-Germain'i Maxim Choupo-Moting'in golüyle 1-0 mağlup etti. Ancak Almanya'daki ilk karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan PSG, adını yarı finale yazdırdı. Diğer mücadelede ise Chelsea, Portekiz'de 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında Porto'ya 1-0 yenildi. Tek gol Mehdi Taremi'den gelirken, İngiliz temsilcisi turu geçti. PSG'nin rakibi, bugünkü Manchester City-Borussia Dortmund mücadelesinde bileti alan ekip olacak. Chelsea ise Real Madrid-Liverpool eşleşmesinden galip çıkan takımla yarı finalde karşılaşacak.

e-Milli Takım, eEURO2021 için play-off oynayacak
Turkcell'in ana sponsorluğunu yaptığı e-Futbol Milli Takımı, 55 ülkeden oyuncuların katıldığı ön elemelerde C Grubu'nu ikinci tamamlayarak eEURO2021 şansını play-off'lara bıraktı. Hırvatistan, İsveç, Güney Kıbrıs ve San Marino ile yarıştığı C Grubu'nu Hırvatistan'ın ardında ikinci tamamlayan Milliler, 10-17 Mayıs'taki play-off'larda eEURO2021 mücadelelerini sürdürecek. Kadrosunda Ali Doğan Barutçu, Emirhan Ünal, Erman Gökdemir ve Mücahit Sevimli'nin yer aldığı e-Futbol Milli Takımı, play-off'ları geçmesi halinde temmuz ayında İngiltere'de eEURO2021 finallerine katılım hakkı kazanacak.

Fenerbahçe'yi yıkan VakıfBank seride durumu 2-0'a getirdi
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet'i kendi sahasında 3-0 mağlup etti ve seride 2-0 öne geçti. Mücadeleyi 25-23, 25-19 ve 25-21'lik setlerle kazanan sarı-siyahlılarda Isabelle Haak, 23 sayı kaydederek şov yaptı. VakıfBank, serinin üçüncü maçında cuma günü saat 20.30'da yine VakıfBank Spor Sarayı'nda sarılacivertlileri konuk edecek. Üçüncü karşılaşmayı kazanması halinde de şampiyon olacak.

Alina Iagupova, FIBA Avrupa Ligi'nde yılın ilk 5'ine seçildi
Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı'nın formasını giyen Ukraynalı şutör gard Alina Iagupova, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yılın 5'ine seçildi. Dörtlü finali, 16-18 Nisan tarihlerinde İstanbul'da oynanacak 2020-2021 sezonunun birinci ve ikinci takımına seçilen basketbolcular açıklandı. Fenerbahçe'nin Gambiya asıllı Alman forveti Satou Sabally ise ikinci takıma girdi. Takımda ayrıca Marine Johannes (ASVEL), Jelena Brooks (Sopron Basket), Alba Torrens ve Breanna Stewart (UMMC Ekaterinburg) yer aldı.

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