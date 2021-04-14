Haber hattı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabı Home Turkey Beyşehir-Alanya'yı önceki gün olduğu gibi Belçika'nın Deceuninck- Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish birinci bitirdi. Konya'da da soğuk havada mücadele eden sporcular, karlı manzaradan birkaç saat sonra 20 derecelik sıcaklıktaki Alanya'ya indi. Turun ikinci etabı olan Konya- Konya'yı da kazanan Cavendish, dünkü etabı da 5 saat 10 dakika 34 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Genel klasmanda 10 saat 3 dakika 14 saniyeyle liderliğini sürdüren Cavendish, turkuaz mayoyu giymeye hak kazandı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece, ilk yarı finalistler belli oldu. Bayern Münih, büyük heyecana sahne olan maçta deplasmanda Paris Saint-Germain'i Maxim Choupo-Moting'in golüyle 1-0 mağlup etti. AncakDiğer mücadelede ise Chelsea,Tek gol Mehdi Taremi'den gelirken, İngiliz temsilcisi turu geçti. PSG'nin rakibi, bugünkümücadelesinde bileti alan ekip olacak. Chelsea iseeşleşmesinden galip çıkan takımla yarı finalde karşılaşacak.Turkcell'inana sponsorluğunuyaptığı e-FutbolMilli Takımı,55 ülkeden oyuncularınkatıldığıön elemelerdeC Grubu'nu ikincitamamlayarakeEURO2021 şansını play-off'larabıraktı. Hırvatistan, İsveç, GüneyKıbrıs ve San Marino ile yarıştığıC Grubu'nu Hırvatistan'ın ardındaikinci tamamlayan Milliler,10-17 Mayıs'takiplay-off'lardaeEURO2021mücadelelerinisürdürecek.Kadrosunda AliDoğan Barutçu,Emirhan Ünal,Erman Gökdemirve Mücahit Sevimli'nin yer aldığıe-Futbol Milli Takımı, play-off'larıgeçmesi halinde temmuz ayındaİngiltere'de eEURO2021 finallerinekatılım hakkı kazanacak.Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet'i kendi sahasında 3-0 mağlup etti ve seride 2-0 öne geçti. Mücadeleyi 25-23, 25-19 ve 25-21'lik setlerle kazanan sarı-siyahlılardaVakıfBank, serinin üçüncü maçında cuma günü saat 20.30'da yine VakıfBank Spor Sarayı'nda sarılacivertlileri konuk edecek.Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı'nın formasını giyen Ukraynalı şutör gard Alina Iagupova, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yılın 5'ine seçildi. Dörtlü finali, 16-18 Nisan tarihlerinde İstanbul'da oynanacak 2020-2021 sezonunun birinci ve ikinci takımına seçilen basketbolcular açıklandı. Fenerbahçe'nin Gambiya asıllı Alman forveti Satou Sabally ise ikinci takıma girdi. Takımda ayrıca Marine Johannes (ASVEL), Jelena Brooks (Sopron Basket), Alba Torrens ve Breanna Stewart (UMMC Ekaterinburg) yer aldı.