Fenerbahçe finali son virajda kaçırdı

İSTANBUL'DA düzenlenen FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Rus temsilcisi UMMC Ekaterinburg'a 88-84 yenilerek final şansını kaçırdı.Fenerbahçe, Iagupova'nın sayıları ile maça tutundu ve devreye 48-55 geride girdi. İkinci yarıda Griner'ı pota altında durduramayan sarı-lacivertliler hücumda da bireysel tercih yanlışları yapınca 75-65 geri düştü. Sabaly ve Iagupova'nın gayretleri ile farkı eriten Kanarya 79-79'da rakibini yakaladı. Ancak son 3 dakikada yine tercih hataları ve Griner faktörü ile Rus ekibi maçtan 88-84 galip ayrıldı.Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Ukraynalı yıldızı Iagupova 26 sayı üretirken sık sık sert faullerle durduruldu.