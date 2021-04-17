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Giriş Tarihi: 17.4.2021

finali son virajda kaçırdı

Fenerbahçe finali son virajda kaçırdı
İSTANBUL'DA düzenlenen FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Rus temsilcisi UMMC Ekaterinburg'a 88-84 yenilerek final şansını kaçırdı. İlk yarıda eski oyuncusu Quigley'nin 19 sayısına engel olamayan Fenerbahçe, Iagupova'nın sayıları ile maça tutundu ve devreye 48-55 geride girdi. İkinci yarıda Griner'ı pota altında durduramayan sarı-lacivertliler hücumda da bireysel tercih yanlışları yapınca 75-65 geri düştü. Sabaly ve Iagupova'nın gayretleri ile farkı eriten Kanarya 79-79'da rakibini yakaladı. Ancak son 3 dakikada yine tercih hataları ve Griner faktörü ile Rus ekibi maçtan 88-84 galip ayrıldı.

IAGUPOVA'NIN DİRENCİ YETMEDİ
Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Ukraynalı yıldızı Iagupova 26 sayı üretirken sık sık sert faullerle durduruldu.

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Fenerbahçe finali son virajda kaçırdı
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