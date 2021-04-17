Vedat Albayrak Avrupa şampiyonu

Erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Lüksemburglu C.N. Dos Santos'u, üçüncü turda Macar Miklos Ungvari'yi, çeyrek finalde Belaruslu Vadzim Shoka'yı ipponla yenerek yarı finale yükseldi. Bu turda İsrailli Tohar Butbul'a normal süresi puansız geçilen müsabakanın altın skorda yenilen Çiloğlu, bronz madalya için Rus Musa Mogushkov ile yaptığı karşılaşmada yenildi ve beşinciliği elde etti.

Günün diğer maçlarında kadınlar; 70 kiloda Minel Akdeniz, erkekler 73 kiloda Bayram Kandemir ve 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç ikinci tur müsabakalarında rakiplerine yenildiler.





Şampiyonanın son gününde kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, erkekler 90 kiloda Mihael Zgank, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Cemal Erdoğan tatamide madalya için mücadele edecek.