Formula 1'de korkutan kaza! Imola GP'de kazanan Verstappen...

Formula 1'de 2021 sezonu heyecanı 2. yarışla devam etti. Dünyada en çok takip edilen ve izlenen motor sporları organizasyonu Formula 1'de, İtalya'da yarışılan Imola GP, büyük heyecana sebep oldu.

Başından sonuna kadar izleyenleri ekran başına kilitleyen Imola GP, büyük bir kazayla da sarsıldı. Pilotlar 34. tur içerisindeyken Bottas, Russel ve Hamilton'un karıştığı bir kaza meydana geldi. Kazanın ardından kırmızı bayrak çekilerek yarış dururken, Bottas ve Russel yarış dışı kaldı.

32. turda Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas ile Williams sürücüsü George Russell arasındaki mücadele, büyük bir kazayla sonuçlandı. Kaza nedeniyle yarış, 34. turda durduruldu.

KAZANAN VERSTAPPEN

Yarışın yeniden başlaması sonrası da liderliğini koruyan Verstappen, sezonun ilk, kariyerinin 11. birinciliğine ulaştı.

Art arda yaptığı geçişlerle hatasını telafi eden Hamilton, liderin 22 saniye arkasında 2'nci, Hamilton'dan 1.7 saniye sonra bitiş çizgisini geçen McLaren-Mercedes sürücüsü Lando Norris ise 3'üncü oldu.

Yarışın en hızlı turuna imza atan Hamilton böylece Verstappen'in bir puan önünde pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 3. yarışı Portekiz Grand Prix'si, 2 Mayıs'ta yapılacak.

Emilia-Romagna Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 44 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 43

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 27

4. Charles Leclerc (Monaco): 20

5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 16

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 60

2. Red Bull: 53

3. McLaren: 41

4. Ferrari: 34

5. Aston Martin: 7