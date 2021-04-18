Marmaris- Turgutreis etabının galibi de Philipsen

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabı olan Marmaris-Turgutreis'i Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından JasperPhilipsen birinci bitirdi. 180 kilometrelik etabın startına 24 takımdan 151 sporcu katılırken, Philipsen Fethiye-Marmaris etabından sonra bir kez daha finişi birinci sırada geçti. Belçikalı sporcu yarışı, 4 saat 20 dakika 45 saniyeyle tamamladı. İsrail'in Start-Up Nation takımından Alman Andre Greipel ikinci, Belçika'nın Deceuninck-Quick Step ekibinden Büyük Britanyalı Mark Cavendish üçüncü oldu. Etap sonundaFransa'nın Delko takımındanİspanyol bisikletçi Jose Manuel DiazGallego, genel klasmandaki birinciliğinisürdürdü. Tur bugün bitiyor.