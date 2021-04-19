Haber hattı

Yeşil-siyahlılarda sezon başından beri 4'üncü hoca olangörevini bırakırken,ile anlaşma sağlandıüper Lig'de puan sıralamasının son sırasında yer alan Yukatel Denizlispor'da 3-2 kaybedilen Erzurumspor maçının ardındanBöylece yeşil-siyahlılarda bu sezon 4. teknik adam da görevini tamamlayamadı. Sezona Prosinecki ile başlayan ardından 3 maç yardımcı antrenör Kenan Atik ile devam Denizlispor daha sonra koltuğu Yalçın Koşukavak'a vermişti. AncakAma Kutlu'nun ömrü de uzun olmadı ve sadece 79 günde ayrılık geldi.Kutlu ile birlikte Süper Lig'de sezon başından beri takımdan ayrılanBu alanda Avrupa'da ilk sıradayız.ŞAMPİYONLAR Ligi'nde yarı finale yükselen PSG, Ligue 1'de sahasında St.Etienne karşısında70 dakikası sessiz geçen maçta bütün goller son anlarda geldi. Konuk ekip, 70'te Bouanga ile öne geçerken,St.Etienne 90+2'de Hamouma ile eşitliği sağlasa da Icardi 90+5'te fişi çekti. Puanını 69'a yükselten PSG, ikinci sıradaki yerini korudu ve lider Lille ile arasındaki farkı 1'e indirdi.PORTEKIZ'IN başkenti Lizbon'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcumuz Kayra Sayit altın madalya kazandı. Kayra,Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'ye altın madalya getiren Kayra Sayit'i tebrik etti.İSTANBUL'DA düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Fenerbahçe Öznur Kablo,Maça çok iyi başlayıp 16. dakikada 34-16 öne geçen sarı-lacivertliler, rakibe 13-0'lık seri verse de devreyi 34-29 önde bitirdi. İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken, Thomas ve McBride'ın sayıları ile son 5 dakikaya 57-46 önde giren