Haber hattı

Teknik Direktördeğirmeni denizlispor
Yeşil-siyahlılarda sezon başından beri 4'üncü hoca olan HakanKutlu görevini bırakırken, Ali Tandoğan ile anlaşma sağlandı Süper Lig'de puan sıralamasının son sırasında yer alan Yukatel Denizlispor'da 3-2 kaybedilen Erzurumspor maçının ardından teknik direktörHakan Kutlu ile yollar ayrıldı. Böylece yeşil-siyahlılarda bu sezon 4. teknik adam da görevini tamamlayamadı. Sezona Prosinecki ile başlayan ardından 3 maç yardımcı antrenör Kenan Atik ile devam Denizlispor daha sonra koltuğu Yalçın Koşukavak'a vermişti. Ancak Koşukavak, 41 gün çalıştıktansonra yollar ayrıldı veHakan Kutlu takımın başınageldi. Ama Kutlu'nun ömrü de uzun olmadı ve sadece 79 günde ayrılık geldi. Denizlispor, eskiteknik adamı Ali Tandoğanile anlaşma sağladı. Kutlu ile birlikte Süper Lig'de sezon başından beri takımdan ayrılan teknik direktörsayısı da 29'a yükseldi. Bu alanda Avrupa'da ilk sıradayız.
Çılgın maçın galibi sondakika golüyle PSG oldu
ŞAMPİYONLAR Ligi'nde yarı finale yükselen PSG, Ligue 1'de sahasında St.Etienne karşısında Icardi'nin 90+5'teki golüyle3-2 galip geldi. 70 dakikası sessiz geçen maçta bütün goller son anlarda geldi. Konuk ekip, 70'te Bouanga ile öne geçerken, PSG Mbappe'nin79 ve 87'de (pen.) attığı gollerle2-1 öne geçti. St.Etienne 90+2'de Hamouma ile eşitliği sağlasa da Icardi 90+5'te fişi çekti. Puanını 69'a yükselten PSG, ikinci sıradaki yerini korudu ve lider Lille ile arasındaki farkı 1'e indirdi.
Judoda Kayra'danaltın madalya
PORTEKIZ'IN başkenti Lizbon'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcumuz Kayra Sayit altın madalya kazandı. Kayra, Kadınlar +78 kilo finalinde Fransız rakibiLea Fontaine'yi mağlup ederek Avrupaşampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'ye altın madalya getiren Kayra Sayit'i tebrik etti.
F.Bahçe'ye Avrupa'daüçüncülük tesellisi
İSTANBUL'DA düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Fenerbahçe Öznur Kablo, Macaristanekibi Sopron Basket'i 64-58mağlup ederek üçüncülüğeulaştı. Maça çok iyi başlayıp 16. dakikada 34-16 öne geçen sarı-lacivertliler, rakibe 13-0'lık seri verse de devreyi 34-29 önde bitirdi. İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken, Thomas ve McBride'ın sayıları ile son 5 dakikaya 57-46 önde giren F.Bahçemaçtan da 64-58 galip ayrıldıve Avrupa üçüncüsü oldu.