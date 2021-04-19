Haber hattı

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Giriş Tarihi: 19.4.2021

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Teknik Direktör değirmeni denizlispor
Yeşil-siyahlılarda sezon başından beri 4'üncü hoca olan Hakan Kutlu görevini bırakırken, Ali Tandoğan ile anlaşma sağlandı
Süper Lig'de puan sıralamasının son sırasında yer alan Yukatel Denizlispor'da 3-2 kaybedilen Erzurumspor maçının ardından teknik direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı. Böylece yeşil-siyahlılarda bu sezon 4. teknik adam da görevini tamamlayamadı. Sezona Prosinecki ile başlayan ardından 3 maç yardımcı antrenör Kenan Atik ile devam Denizlispor daha sonra koltuğu Yalçın Koşukavak'a vermişti. Ancak Koşukavak, 41 gün çalıştıktan sonra yollar ayrıldı ve Hakan Kutlu takımın başına geldi. Ama Kutlu'nun ömrü de uzun olmadı ve sadece 79 günde ayrılık geldi. Denizlispor, eski teknik adamı Ali Tandoğan ile anlaşma sağladı. Kutlu ile birlikte Süper Lig'de sezon başından beri takımdan ayrılan teknik direktör sayısı da 29'a yükseldi. Bu alanda Avrupa'da ilk sıradayız.

Çılgın maçın galibi son dakika golüyle PSG oldu
ŞAMPİYONLAR Ligi'nde yarı finale yükselen PSG, Ligue 1'de sahasında St.Etienne karşısında Icardi'nin 90+5'teki golüyle 3-2 galip geldi. 70 dakikası sessiz geçen maçta bütün goller son anlarda geldi. Konuk ekip, 70'te Bouanga ile öne geçerken, PSG Mbappe'nin 79 ve 87'de (pen.) attığı gollerle 2-1 öne geçti. St.Etienne 90+2'de Hamouma ile eşitliği sağlasa da Icardi 90+5'te fişi çekti. Puanını 69'a yükselten PSG, ikinci sıradaki yerini korudu ve lider Lille ile arasındaki farkı 1'e indirdi.

Judoda Kayra'dan altın madalya
PORTEKIZ'IN başkenti Lizbon'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcumuz Kayra Sayit altın madalya kazandı. Kayra, Kadınlar +78 kilo finalinde Fransız rakibi Lea Fontaine'yi mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'ye altın madalya getiren Kayra Sayit'i tebrik etti.

F.Bahçe'ye Avrupa'da üçüncülük tesellisi
İSTANBUL'DA düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Fenerbahçe Öznur Kablo, Macaristan ekibi Sopron Basket'i 64-58 mağlup ederek üçüncülüğe ulaştı. Maça çok iyi başlayıp 16. dakikada 34-16 öne geçen sarı-lacivertliler, rakibe 13-0'lık seri verse de devreyi 34-29 önde bitirdi. İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken, Thomas ve McBride'ın sayıları ile son 5 dakikaya 57-46 önde giren F.Bahçe maçtan da 64-58 galip ayrıldı ve Avrupa üçüncüsü oldu.

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