İşte Esat Delihasan'ın başarılarla dolu hayatı!

Dünya Şampiyonası'ndaki performansıyla, en iyi dövüşen sekiz sporcudan biri olarak gösterilerek ve 1988 yılında Türkiye'den Dünya Karması'na seçilmeyi başaran ilk kişi olan Delihasan, 120 kez milli formayı giydi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne 1994 yılında transfer olduktan sonra, 1995 yılında antrenörlük hayatına başlayan Delihasan, 2003 yılında ise Gençler Dünya Şampiyonası öncesi Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirildi.

Birçok ülkenin milli takımını çalıştırarak, dünya karatesinde de yakından tanınan isimlerden biri haline gelen Delihasan, transfer teklifleri de aldı.

2008 yılından beri Türkiye Karate Federasyon Başkanı olarak görev yapan Delihasan, Balkan Karate Federasyonu Teknik Direktörlüğü, Akdeniz Karate Federasyonu Teknik Direktörlüğü, Balkan Karate Federasyonu Asbaşkanlığı, Akdeniz Karate Federasyonu 2. Başkanlığı, Dünya Shotokan Karate Birliği Başkanlığı, Karadeniz ve Hazar Ülkerleri Karate Federasyonu Başkanlığı, Dünya Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Balkan Karate Federasyonları Birliği Başkanlığı görevlerini de yürütmüştü.