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Giriş Tarihi: 19.4.2021

Karla başladı, yağmurla bitti

Karla başladı, yağmurla bitti

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, İspanyol bisikletçi Gallego’nun zaferi ile sona ererken, sporcular ’da başlayıp ’nda biten etaplarda bütün mevsimleri yaşadı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego kazandı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Konya'da başlayan ve 8. günün sonunda Bodrum- Kuşadası arasındaki 160.3 kilometrelik son etapla biten TUR 2021'de bisikletçiler, 1244 kilometre pedal çevirdi. Sporcular kar yüzünden iptal edilen Kapadokya etabı yerine Konya'nın soğuk havasında başladıkları yarışa Akdeniz'in güneşli sahillerinde devam ederken Ege sahillerinde de yağmurla karşılandılar. Son etabı ise Deceuninck-Quick Step ekibinden Büyük Britanyalı Mark Cavendish kazandı.

Gallego'nun da yer aldığı Fransız ekibi Delko takımlar sıralamasıda şampiyon olurken, kupasını da Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu'ndan aldı.

Sporculara podyumda eşlik eden Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanlığı himayesindeki tek bisiklet yarışı olan organizasyon inanıyorum ki her yıl daha yukarılara tırmanacaktır" dedi.

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