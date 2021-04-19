Karla başladı, yağmurla bitti

6. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçikazandı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Konya'da başlayan ve 8. günün sonunda Bodrum- Kuşadası arasındaki 160.3 kilometrelik son etapla biten TUR 2021'de bisikletçiler,Sporcular kar yüzünden iptal edilen Kapadokya etabı yerine Konya'nın soğuk havasında başladıkları yarışaSon etabı ise Deceuninck-Quick Step ekibinden Büyük Britanyalı Mark Cavendish kazandı.Gallego'nun da yer aldığı Fransız ekibi Delko takımlar sıralamasıda şampiyon olurken, kupasını da Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu'ndan aldı.Sporculara podyumda eşlik eden Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanlığı himayesindeki tek bisiklet yarışı olan organizasyon inanıyorum ki her yıl daha yukarılara tırmanacaktır" dedi.