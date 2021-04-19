Son dakika: Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan hayatını kaybetti

Bir süredir korona virüs tedavisi gören Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan 52 yaşında hayatını kaybetti.



Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın geçtiğimiz günlerde yapılan korona virüs testi pozitif çıkmıştı. Durumu kötüleşen Delihasan'ın tedavisi, İstanbul'daki özel bir hastanede yoğun bakıma alınarak sürdürüldü. Tedaviye yanıt vermeyen Esat Delihasan, hayata gözlerini yumdu. Federasyondan yapılan resmi açıklamada ise, "Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

Esat Delihasan'a 11 Nisan'da koronavirüs teşhisi konulmuştu ve bir hafta aradan sonra vefat etti