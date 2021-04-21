Avrupa şampiyonu Vedat Albayrak'ın hedefi Tokyo!

Tokyo Olimpiyatları için dünya sıralamasındaki yeri itibarıyla kotayı kazandığını dile getiren Vedat Albayrak, "Olimpiyat kotasını önceden dünya sıralamasındaki yerim dolayısıyla almıştım. Dünya sıralamasında sıkletimde şu anda 3. sıradayım, bu çok önemli bir başarı. Hem turnuvalardaki rakiplerimiz hem de olimpiyatlarda gelecek rakiplerimizin belli olmasında bu başarı önemli. Olimpiyatlara giden her sporcu madalya kazanmak istiyor. Birinci hedefim olimpiyatlarda altın madalya, her şeyi yapıyorum, çok çalışıyorum inşallah olimpiyatlarda altın madalya alırım." şeklinde konuştu.

"BİRLİKTE ÇOK İYİ ÇALIŞIYORUZ, İŞTE O ZAMAN MADALYA DA GELİYOR"

Vedat Albayrak, Tokyo Olimpiyatları öncesinde Macaristan'da 6-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Judo Şampiyonası'nda da önemli bir sınav vereceklerini söyledi.

Olimpik Judo Milli Takımı'nda Kayra Sayit'in de Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını hatırlatan Vedat Albayrak, "Bizim takım çok iyi sporculardan oluşuyor. Her zaman beraber antrenmanlar yapıyoruz, herkesin nasıl hırslı ve çok çalıştığını biliyorum. Bu Avrupa Şampiyonası'nda ben ve Kayra altın madalyayı aldık ama diğer arkadaşlar da madalyaya çok yaklaştı. İnşallah başka turnuvalarda diğer arkadaşlar da madalya alacak." şeklinde görüşlerini aktardı.

Türkiye'nin judoda 20 yıllık olimpiyat madalyası hasreti bulunduğunun hatırlatılması üzerine de milli sporcu, "İnşallah gelecek, yeter ki biz bu motivasyonla olimpiyata gidelim. Federasyon Başkanımız Sezer Huysuz ve hocalarımız bizim için her şeyi yapıyor." ifadelerini kullandı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sporu da olumsuz etkilediğini dile getiren Vedat, iptal edilen şampiyonaların düzenlenmesinden memnun olduklarını, spor organizasyonlarının devam etmesini umduğunu belirtti.

Milli judocu Vedat Albayrak, "Önümüzdeki günlerde kampa gireceğiz, olimpiyatlara 3 ay kaldı, çok çalışacağız. İnşallah Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra altın madalya ile beraber röportaj yaparız." diyerek sözlerini tamamladı.