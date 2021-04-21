Süleyman Atlı’dan altın madalya

AVRUPA Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kilodakazandı. Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen şampiyonada Atlı, çeyrek finalde Ukraynalı Kamil Kerymov'u (11-0) sayı tuşuyla, yarı finalde de Türk asıllı Bulgar Naim Salim Mikyay'ı (3-1) yendi.97 kiloda Süleyman Karadeniz de final müsabakasında Rus Aliknhan Zhabrailov'a son dakikada verdiği puanlarla 6-4 yenilip gümüş madalya alarak Avrupa ikincisi oldu. 125 kiloda Türkiye'yi temsil edenise bugün altın madalya için yarışacak.Futbol Takımı'nın 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) kamp programı belli oldu.27 Mayıs'ta Alanya Oba Stadı'nda Azerbaycan, 31 Mayıs'ta Antalya Stadı'nda Kuzey İrlanda ile hazırlık maçı yapacak. 2 Haziran'da Almanya'nın Harsewinkel kasabasındaki Klosterpforte Otel'de kampa girecek milliler, 3 Haziran'da Moldova ile Paderborn Stadı'nda özel maçta karşı karşıya gelecek. 11 Haziran'da İtalya ile oynanacak turnuvanın açılış karşılaşması için 10'unda Roma'ya hareket edilecek.