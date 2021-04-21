Süleyman Atlı’dan altın madalya

Polonya’daki Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 57 kilodaki milli sporcumuz altın madalyaya uzanırken, Süleyman Karadeniz gümüşte kaldı. 125 kiloda Taha Akgül de finale yükseldi
AVRUPA Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı altın madalya kazandı. Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen şampiyonada Atlı, çeyrek finalde Ukraynalı Kamil Kerymov'u (11-0) sayı tuşuyla, yarı finalde de Türk asıllı Bulgar Naim Salim Mikyay'ı (3-1) yendi. Milli güreşçimiz finalde ise Rusya adına güreşenNachyn Mongush'u mağlup ederek Avrupa şampiyonuoldu. 97 kiloda Süleyman Karadeniz de final müsabakasında Rus Aliknhan Zhabrailov'a son dakikada verdiği puanlarla 6-4 yenilip gümüş madalya alarak Avrupa ikincisi oldu. 125 kiloda Türkiye'yi temsil eden olimpiyat şampiyonu TahaAkgül ise bugün altın madalya için yarışacak.
EURO 2020HAZIRLIKLARI17 MAYIS'TA A MİLLİ Futbol Takımı'nın 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) kamp programı belli oldu. Ay-Yıldızlılar,17 Mayıs'ta Antalya'daki RegnumCarya Otel'de toplanacak. 27 Mayıs'ta Alanya Oba Stadı'nda Azerbaycan, 31 Mayıs'ta Antalya Stadı'nda Kuzey İrlanda ile hazırlık maçı yapacak. 2 Haziran'da Almanya'nın Harsewinkel kasabasındaki Klosterpforte Otel'de kampa girecek milliler, 3 Haziran'da Moldova ile Paderborn Stadı'nda özel maçta karşı karşıya gelecek. 11 Haziran'da İtalya ile oynanacak turnuvanın açılış karşılaşması için 10'unda Roma'ya hareket edilecek.