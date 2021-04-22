Ziraat Bankkart şampiyon

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin en büyüğü Ziraat Bankkart oldu. Play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yenen ve seriyi 3-1 kazanan kırmızı- beyazlılar, şampiyonluğa ulaştı. Maça daha etkili başlayan, Metin Toy ile Vigrass'la skor üretensarı-lacivertliler, ilk seti 31-29 alarak 1-0 önegeçti. Bloklarda Arslan Ekşi ve Atanasov'la iyi bir ritim yakalayan Ziraat Bankkart, 25-19 alıp durumu 1-1 yaptı. Çekişmeli geçen üçüncü seti de25-27 üstün geçen Ziraat Bankkart 2-1 öne geçti. Mücadelenin dördüncü setine 18-16 avantajlı başlayan Kanarya, 27-25'lik setle skoru eşitledi: 2-2. Final bölümünde saha değişimine 6-8'le öndegiren Ziraat, bu seti de 11-15 kazanıp tahinide ilkşampiyonluğunu elde etmeyi başardı.