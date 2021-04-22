Ziraat Bankkart şampiyon

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin en büyüğüoldu. Play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yenen ve seriyi 3-1 kazanan kırmızı- beyazlılar, şampiyonluğa ulaştı. Maça daha etkili başlayan,. Bloklarda Arslan Ekşi ve Atanasov'la iyi bir ritim yakalayan Ziraat Bankkart, 25-19 alıp durumu 1-1 yaptı.Mücadelenin dördüncü setine 18-16 avantajlı başlayan Kanarya, 27-25'lik setle skoru eşitledi: 2-2.