Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Ziraat Bankkart şampiyon
Giriş Tarihi: 22.4.2021

Bankkart şampiyon

Ziraat Bankkart şampiyon

’nde play-off final serisinin 4. maçında ’yı yenen kırmızı-beyazlılar 3-1 öne geçip şampiyon oldu

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin en büyüğü Ziraat Bankkart oldu. Play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yenen ve seriyi 3-1 kazanan kırmızı- beyazlılar, şampiyonluğa ulaştı. Maça daha etkili başlayan, Metin Toy ile Vigrass'la skor üreten sarı-lacivertliler, ilk seti 31-29 alarak 1-0 öne geçti. Bloklarda Arslan Ekşi ve Atanasov'la iyi bir ritim yakalayan Ziraat Bankkart, 25-19 alıp durumu 1-1 yaptı. Çekişmeli geçen üçüncü seti de 25-27 üstün geçen Ziraat Bankkart 2-1 öne geçti. Mücadelenin dördüncü setine 18-16 avantajlı başlayan Kanarya, 27-25'lik setle skoru eşitledi: 2-2. Final bölümünde saha değişimine 6-8'le önde giren Ziraat, bu seti de 11-15 kazanıp tahinide ilk şampiyonluğunu elde etmeyi başardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Arzu Sabancı boğaz manzaralı yalısından 'evde kal' çağrısı yapınca dalga konusu oldu! Hacı Sabancı'dan sonra Arzu Sabancı da...
Son Dakika Haberleri - İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! 23-24-25 Nisan'da sokağa çıkma yasağı kararı
Son dakika | Bayramda "tam kapanma olacak mı?" Başhekimlerden çok önemli açıklama
Hakan Sabancı'yı ifşa eden oyuncu Aygün Aydın'dan yeni itiraflar: Beni yatağa atabileceğini düşündü...
İklim Zirvesi başlıyor! Başkan Erdoğan 40 lidere hitap edecek
Erman Toroğlu sert çıkıştı! "Bu oynanan oyun futbol değil..."
Son dakika: Fatih Terim'den çarpıcı Avrupa Süper Ligi sözleri! "Galatasaray hala Türkiye'nin en büyük markası..."
Son dakika: Burak Sergen'den korkutan haber! Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen entübe edildi!
Son dakika haber: Thodex kripto para borsasında neler oluyor? Uzman isimlerden sabah.com.tr'ye dikkat çeken açıklamalar
Son dakika: Galatasaray beraberliği son saniyede kurtardı! Trabzonspor'a şok...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Bankkart şampiyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA