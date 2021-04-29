Evimdeki hapishaneyi yıktım şampiyonluğu kazandım!

Hem dünya hem de Avrupa sahnesinde önemli başarılar elde ederek Türk sporuna katkıda bulunan Bağcılar Belediyesi Engelliler Atletizm Takımı'nın altın kızları Hamide ve Zübeyde önceki hafta İtalya'da düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinden de iki altın ve bir gümüş madalyayla döndü. Sporla tanışana kadar evde hapis hayatını yaşadıklarını belirten iki sporcu, yaşadıkları zorlu süreci SABAH'a anlattı.

Ttrafik kazasıyla 9 yaşında yürüme yetisini kaybeden Hamide Doğangün, "Kazadan sonra hayatım tepetaklak olmuş, evde kısılı kalmıştım. Karanlık bir süreçti benim için. O dönemde Bağcılar Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik birçok projesi varmış. Annem de eve hapsolduğumu görünce belediyeye giderek beni spor akademisine kaydetmiş. Onun ısrarıyla başlamaya karar verdim. Oraya gittiğimde yalnız olmadığımı bilmek beni motive etmişti. Yeni bir serüvene başlamış gibi hissetim o gün" diye konuştu.

EVİMDEKİ HAPİSHANEMİ YIKTIM

Sporla tanışana kadar yıllarca evde hapis hayatı yaşadığını ifade eden Zübeyde Süpürgeci, "Atletizme, Bağcılar Belediyesi'nde sporcuların şoförlüğünü yapan bir komşumuzun teşvikiyle başladım. Yetkililere benden bahsetmiş, gelip ziyaret beni ettiler. "Bir Hamidemiz var, Zübeyde'miz neden olmasın" dediler. 10 yıl önce o gün ilk adımımı attım ve bir daha da geriye bakmadım. Bu benim hayatımın en önemli dönüm noktası oldu. Evimdeki hapishanemi yıkıp, yeni bir hayat kazandırdım kendime" dedi.

İŞİ BİLENLERLE ÇALIŞIYORUZ

Bağcılar'ın kendileri için önemli bir yol ayrımı olduğunu ifade eden Hamide, "Bağcılar'da doğup Bağcılar'da büyüdük, olimpiyatlara da Bağcılar'dan gidiyoruz. Engelli bireyler için önemli bir dönüm noktası burası. Ömer Cantay gibi bu alanda öncü olmuş isimlerle çalışıyoruz. Diğer antrenörler saha kenarından kronometreyle süre tutarken, eğitmenimiz bizimle beraber yarışıyor" dedi.

DÜNYAYI GEZEBİLİYORUM

Zübeyde, "Spordan önce kuzenlerinden başka arkadaşı olmayan bir insandım. Spora başlamamla birlikte yeni anıları yeni hedefleri olan bir insana dönüştüm. Spor bize çok şey kattı. Eskiden ailemden bağımsız sokağa çıkamazken şimdi tek başıma dünyayı gezebiliyorum, yurda madalyalarla dönüyorum. Spora başlamak isteyip de çekinenler varsa hiç durmasınlar. Burası yeni bir hayat yaratmak için önemli fırsat" ifadelerini kullandı.

BAYRAĞIMIZ DALGALANSIN YETER

Hamide Doğangün "Bu yolculukta bizi en çok motive eden ödül kürsüye çıktığımızda duyduğumuz İstiklal Marşı. Ülkemiz için bir şeyler yapıyor olmak çok farklı bir duygu. Önümüzde Tokyo Olimpiyatları var. En büyük hayalimiz orada da bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımız dalgalansın yeter" dedi.