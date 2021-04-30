İstanbul hazır

Üst üste ikinci kez Formula 1’e ev sahipliği yapmaya hazırlanan İstanbul, dünyaca ünlü pilotları bekliyor
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7'nci ayağı Türkiye Grand Prix'si, 11-13 Haziran'da İstanbul InterCity Park'ta gerçekleşecek. Kanada'nın çekilmesiyle FIA tarafından takvime dahil edilen Türkiye GrandPrix'si bir kez daha dünyaca ünlü pilotlara evsahipliği yapacak. Organizasyonda iki yarış geride kalırken, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ile Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen arasındaki çekişme, sporlarıseverlerde büyük heyecan uyandırdı. Sezonun ilk ayağı Bahreyn GP'de Hamilton-Verstappen çekişmesinde kazanan Büyük Britanyalı pilot olurken, sezonun ikinci yarışı İtalya GP'de isekazanan Hollandalı pilot olmuştu.