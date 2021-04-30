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Giriş Tarihi: 30.4.2021

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İstanbul hazır

Üst üste ikinci kez ’e ev sahipliği yapmaya hazırlanan , dünyaca ünlü pilotları bekliyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7'nci ayağı Türkiye Grand Prix'si, 11-13 Haziran'da İstanbul InterCity Park'ta gerçekleşecek. Kanada'nın çekilmesiyle FIA tarafından takvime dahil edilen Türkiye Grand Prix'si bir kez daha dünyaca ünlü pilotlara ev sahipliği yapacak. Organizasyonda iki yarış geride kalırken, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ile Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen arasındaki çekişme, sporlarıseverlerde büyük heyecan uyandırdı. Sezonun ilk ayağı Bahreyn GP'de Hamilton-Verstappen çekişmesinde kazanan Büyük Britanyalı pilot olurken, sezonun ikinci yarışı İtalya GP'de ise kazanan Hollandalı pilot olmuştu.

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