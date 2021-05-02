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Giriş Tarihi: 2.5.2021

Canınız sağ olsun

Canınız sağ olsun

Kadın Voleybol Takımı, kıran kırana geçen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde İtalyan ekibi Carraro Imoco’ya 3-2 yenilerek gümüşte kaldı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan ekibi Carraro Imoco'ya 3-2 mağlup oldu. İtalya'nın Verona kentindeki AGSM Forum'da oynanan mücadelenin ilk setini VakıfBank 25-22 aldı. İkinci seti Imoco 25-22 kazanırken, 25-23'le temsilcimiz 2-1 öne geçti. Daha sonra 25-23 ile eşitliği yakalayan İtalyan kulübü, altın seti de 15-12 galip tamamlayarak turnuvada ilk kez şampiyonluğa ulaştı. İkincilikle yetinen ve gümüş madalya alan VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2011, 2013, 2017 ve 2018 yıllarının ardından 5. kez kupaya uzanma hedefini gerçekleştiremedi. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da ekibimizi tebrik ederken, "Bizlere final heyecanı yaşatan temsilcimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Canınız sağ olsun
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