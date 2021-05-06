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Giriş Tarihi: 6.5.2021

İlk kupa kadınlardan

İlk kupa kadınlardan
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de mutlu son için gün sayarken, ilk şampiyonluk Dişi Kartallar'dan geldi. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, 2020-2021 Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde şampiyon oldu. Antalya'da oynanan final maçında Beşiktaş Vodafone, Fatih Vatanspor'u 2-0 yenip üst üste 2. kez mutlu sona ulaştı. Beşiktaş'a kupayı getiren golleri Esra Erol ve Melike Öztürk attı. Maçı izleyen Başkan Ahmet Nur Çebi de şampiyon kadınların sevincine ortak oldu. Bu arada Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Başarılı bir mücadele sergileyerek şampiyonluğu kucaklayan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı yürekten kutluyor, kendileriyle gurur duyuyoruz" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından attığı mesajla Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı ve tüm Beşiktaş taraftarını tebrik etti

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İlk kupa kadınlardan
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