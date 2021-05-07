Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Formula 1'de heyecan İspanya'ya taşınıyor
Giriş Tarihi: 7.5.2021 13:53

Formula 1'de heyecan 'ya taşınıyor

AA
Formula 1'de heyecan İspanya'ya taşınıyor

Formula 1'de dördüncü yarış 'da koşulacak. İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,675 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden düzenlenecek. Mücadelenin sıralama turları, yarın (cumartesi) TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 9 Mayıs Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İspanya'da yapılacak sezonun 4. yarışıyla sürecek.

Sezonun 4. ayağı, İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,675 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden düzenlenecek. Mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 9 Mayıs Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

İspanya Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın iki ve Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 69 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 61

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 37

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 32

5. Charles Leclerc (Monaco): 28

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 101

2. Red Bull: 83

3. McLaren: 53

4. Ferrari: 42

5. Alpine: 13

EN ÇOK OKUNANLAR

Çin roketi tehlikesi! Dünyaya geliyor, saatler kaldı: İstanbul ve Ankara'ya düşer mi?
SON DAKİKA | İstanbul'da şaşırtan olay! Gökyüzündeki sıralı ışıklar merak uyandırdı
SON DAKİKA | Tam kapanma 19 Mayıs'a kadar uzadı mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tam kapanma açıklaması
Son dakika | Whatsapp için süre doldu! 1 hafta sonra...
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi için olay sözler! "Galatasaray'ın matematiksel şansı olsa da..."
Son dakika haberi: Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak sürprizi! Adaylığını açıklayacak mı?
Son dakika haber: Salgının seyrini değiştirecek hamle! DSÖ'den de açıklama geldi: Bu muazzam bir an...
Son dakika | Köşeye sıkışan teröristbaşı Bayık'tan Kürtlere hakaret
CHP’den istifa eden avukat Mustafa Kemal Çiçek’ten Kılıçdaroğlu’na zor soru: 650 milyon TL’yi kime verdiniz?
Son dakika haberler | CHP'li belediyeleri haraca bağlayan Aykut Erdoğdu kirli çarkı itiraf etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Formula 1'de heyecan İspanya'ya taşınıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA