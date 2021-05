Anne olunca güçlendik

Pandemi nedeniyle internet ortamında gerçekleşen organizasyondaadında bir kız çocuğu olan Vakıfbank Spor Kulübü Genel Menajeri ve eski milli voleybolcuisminde kızı bulunan, artistik cimnastikte Türkiye adına pek çok ilke imza atanveile'nın annesi, Kadınlar Ligi'nde şampiyon olan Beşiktaş futbol takımının Ay-Yıldızlı formayı giyen başarılı stoperi'ın sorularını yanıtladı.ve'ın sponsorluğunda gerçekleşen organizasyonda. anne olduktan sonra kazandıkları madalyalarla kariyerlerine yeni başarılar ekleyen şampiyonların ortak görüşü, anneliğin güçlerine güç kattığı yönündeydi. İşte öne çıkan açıklamalar:benim için 2008 yılında sürpriz bir hamilelikti. 'Sporculuk kariyerini bitirdikten sonra anne olmalıydı' gibi tartışmalar yapılmıştı. Kadın sporcuların kaderi bu. Ama beklediğim kadar uzun bir ara veremedim spora. Zeynep doğduktan 40 gün sonra idmanlara başladım. Doğumdan sonra kasları geri kazanmak zordu. 23 yaşında genç anne olduğum için vücudum erken toparlandı. İlk zamanlar idmana giderkendiye ağlıyordu.Ama yapacak bir şey yok. Takımda başka sorumluluklar da bizi bekliyor. En zorları uzun seyahatlerdi. Japonya, Çin seyahatlerimiz olduğunda, 30-32 gün ayrı kalmak zordu.dediğimde Zeynep çok sevinmişti. 2 sene sürekli evdeydim.En sonunda kızıma benden gına geldi. Anne sen acaba biraz çalışsan mı diye serzenişte bulunuyordu.Kimlik bunalımını 2015 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra yaşadım. O gece egolarımız o kadar okşandı ki şampiyon olmuşuz herkes bizi övüyor, pohpohluyor… Ertesi gün eve dönüyorum. Fasulye yapmışım. Kızımdiyor.demek istiyorum ama diyemeyip girip makarnayı yapıyorum. Eve girerken sporcu kimliğimizi dışarıda bırakmak lazım. Zeynep'ten önce umursamaz bir insandım. Kızımdan sonra daha sorumluluk ve empati sahibi, takım arkadaşlarımla daha fazla iletişim kuran biri oldum. Anneme antrenörümdediğinde annemdemişti. Daha sonra Eskişehir'den İstanbul'a gelmek zorunda kaldılar. Her maçıma geldiler.Ondan sonra olacağı varsa duvar olsa durmaz.Olimpiyat Oyunları'ndan sonra cimnastiği tamamen bıraktım, 2013'te evlendim. 2015'te de kızım Lina doğdu. O doğduktan sonra başka bir ben oldum.Geri dönmemdeki sebep, olimpiyatların içimde ukte kalmasıydı. Podyuma bir kez daha çıkabilsem diye düşünüyordum.Kamplar ve organizasyonlar nedeniyle Lina ile çok küçük yaştan beri sürekli ayrılıyoruz. O yaramazlık yaptığı için gittiğimi sanıyor.diyormuş. Ama madalya aldığımda evden ayrı kaldığıma değiyor.İki yıl sonra spora nokta koymayı hedefliyorum. Ama cimnastiğin içinde kalırım çünkü ben onu bıraksam da o beni bırakmaz diye düşünüyorum. Annem,dediği için sporcu olmaya karar verdim. Annemin o günkü dik duruşunu ve güçlü karakterini anne olunca anladım.İnsanın istediği zaman yapamayacağı şey yok.Bizlerle beraber ailelerimiz de sürükleniyor. Onların da emeği çok büyük.finali için 15 gündür çocuklarımdan uzağım. Bu çok zor.Acaba evde mi olsam onlarla mı kalsam diye çok düşünüyorum. Yatmadan önce çocuklarımı öpmek ya da banyo yaptırmak fırsatlarını kaçırıyorum ama umarım ileride beni anlayacak ve affedecekler. Ailem Amerika'da, onları çok özlüyorum. Ama eşimin ailesi olsun, takımdaki tüm arkadaşlarım olsun büyük destek veriyor. Hepsi benim çocuklarımın teyzeleri. Hem eve hem de futbola yetişebilmek için çok erken uyanıyorum. Önce çocuklarımı okula bırakıyorum. Sonra sporumu yapıyorum.Alışveriş yapıyorum. İdmana gidiyorum. 8 gibi eve geliyorum. Bir günüm böyle geçiyor. Son maçta oğlum beni televizyondan izlemiş, sakatlandığımı görünce çok üzülmüş ve ağlamış.Düşsem de kalkıyorum. Türkiye'de kadınların futbol oynaması garip karşılanıyor. Ama Amerika'da futbol kadın sporu aslında. Bizi hep takım sporuna yönlendirdiler.Geleceğin sporcularına örnek olmak için futbola devam etmek istiyorum.Herkes beni Atiba'ya benzetiyor. Sahadaki karakterimi, oyunumu çok benzetiyorlar. Sorulduğunda bana hepdiyorlar. Annem bizim için her şeyi yapardı. Spora, okula gitmemiz için her şeyi yaptı. Her şeyi ona borçluyum.