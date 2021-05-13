Spor camiasından Ramazan Bayramı mesajları

TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU

Değerli Trabzonsporlular,

Birbirimize sarılmayı, kucaklaşmayı ve yanyana olmayı çok özledik…

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle bir yılı aşkın süredir bir araya gelemiyor, hasretlerimizi dindirdiğimiz bayram buluşmalarından maalesef mahrum kalıyoruz. Bu yıl da sizlerle buluşamayacak olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Şunu çok iyi biliyorum ki; bir araya gelemesek de duygularımız ortak! Birbirimize sarılamasak da sevgimiz ortak! Hasret gideremesek de özlemimiz ortak! Bayramları bayram gibi kutlayamasak da coşkumuz ortak! Aramıza mesafeler girse de yolumuz aynı, yoldaşımız ortak!

Sevgili Trabzonspor ailesi; Geçtiğimiz yıldan bu yıla baktığımızda, tüm dünya büyük bir seferberlik örneği göstererek pandemiden kurtulmak için elinden geleni yaptı, yapıyor. Gerek tedavi gerekse aşı çalışmalarında yaşanan ilerlemeler artık geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. Bizler, çok kısa bir zaman içerisinde bu virüsü yeneceğimizden ve yeniden yanyana olacağımız günleri yaşayacağımızdan eminiz. Bu vesileyle başta doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız olmak üzere camiamızın, ülkemizin ve İslam aleminin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesini temenni ediyor, hepinizin Ramazan Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU

Ramazan Bayramı'nın ülkemize, Camiamıza ve tüm sevdiklerimize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, bir arada olamasak da kalplerimizdeki sevgiyi paylaştığımız mutlu bir bayram diliyoruz.

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU

Ramazan Bayramı'nın ülkemize, satranç ailemize ve sevdiklerimize sağlık, barış, sevgi ve huzur getirmesini temenni ediyor, en içten dileklerimizle bayramınızı kutluyoruz.

Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar görmeniz dileği ile...

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU MURAT ÖZMEKİK

#RamazanBayramı'mızın tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve sağlık dolu güzel günler getirmesini diliyoruz.

Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun!

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU BAŞKANI EYÜP GÖZGEÇ

''Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan mübarek Ramazan'ın sonuna gelerek Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Dünyada ve ülkemizde yaşanan malum covid-19 pandemi sürecinden dolayı bu bayramda sevdiklerimiz ve akrabalarımızın ziyaretlerine gidemesek de gönüllerimizin bir olduğunun bilincindeyiz. Bayramlar sevgi, barış, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için eşsiz bir fırsattır. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın başta Filistin olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşlarına vesile olmasını diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, Rabbimden ümmetimiz için sağlık, bereket ve barış dolu günler niyaz ediyorum.

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU

Ramazan Bayramımız Kutlu Olsun

Zulmün yerine dostluğun, savaşın yerine barışın ve huzurun yer aldığı, yeniden hep bir arada, sevgi dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, mübarek Ramazan Bayramının ülkemize ve İslam alemine ile tüm judo camiamıza bereketler getirmesini dileriz.