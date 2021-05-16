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Giriş Tarihi: 16.5.2021 16:27

Fransa Grand Prix'sini Miller kazandı

AA
MotoGP Fransa Grand Prix'sini Miller kazandı

'nda sezonun 5. yarışı Fransa Grand Prix'sinde, takımının Avustralyalı pilotu birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 5. etabı, Fransa'nın Le Mans kentiyle aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Ducati Lenovo'nun Avustralyalı pilotu Jack Miller, 47.25.473'lük derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçerek üst üste ikinci zaferini elde etti.

Pramac takımının Fransız pilotu Johann Zarco, Miller'ın 3.970 saniye arkasında 2. sırayı aldı. Monster Energy Yamaha'nın Fransız sürücüsü Fabio Quartararo ise liderin 14.468 saniye gerisinde 3. oldu ve pilotlar klasmanında zirveye yerleşti.

Sezonun 6. yarışı İtalya Grand Prix'si, 30 Mayıs Pazar günü koşulacak.

MotoGP'de pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 80 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 79

3. Johann Zarco (Fransa): 68

4. Jack Miller (Avustralya): 64

5. Maverick Vinales (İspanya): 56

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MotoGP Fransa Grand Prix'sini Miller kazandı
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