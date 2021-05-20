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Giriş Tarihi: 20.5.2021 12:33

'yu transfer etti

AA
VakıfBank Chiaka Ogbogu'yu transfer etti

Kadın Voleybol Takımı, 'yu transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon forması giyen orta oyuncu Ogbogu ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ABD'li milli oyuncu Chiaka Ogbogu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Eczacıbaşı VitrA forması giyen orta oyuncu Ogbogu ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Profesyonel kariyerine IL Bisonte Firenze'de başlayan 26 yaşındaki voleybolcu, Chemik Police, Imoco Volley ve son olarak Eczacıbaşı VitrA'da görev yaptı.

ABD Milli Takımı ile 2018 ve 2019'da FIVB Milletler Ligi zaferi yaşayan Ogbogu, geçen yıl Eczacıbaşı Vitra formasıyla Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu elde etmişti.

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VakıfBank Chiaka Ogbogu'yu transfer etti
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