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Giriş Tarihi: 20.5.2021 10:20 Son Güncelleme: 20.5.2021 10:21

'da birincilik oldu

AA
Yasmani Copello Çekya'da birincilik oldu

'da düzenlenen 'nda 400 metre engelli mücadelesinde piste çıkan milli atlet , 49.2'lik derecesiyle birinci oldu. Aynı organizasyonda 10 bin metre yarışında mücadele eden 'nın yedinci, 'ın ise sekizinci olduğu kaydedildi.

Milli atlet Yasmani Copello, Çekya'da düzenlenen Golden Spike Yarışmaları'nda 400 metre engelli mücadelesinde birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunda yapılan açıklamada, Ostrava'da düzenlenen yarışta olimpiyat madalyalı sporcunun, 49.21'lik derecesiyle birinciliği elde ettiği belirtildi.

Aynı organizasyonda 10 bin metre yarışında mücadele eden Aras Kaya'nın yedinci, Sezgin Ataç'ın ise sekizinci olduğu kaydedildi.

Sırıkla atlama yarışmasına çıkan Ersu Şaşma'nın ise 5.20'lik derecesiyle yarışmayı noktaladığı aktarıldı.

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Yasmani Copello Çekya'da birincilik oldu
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