Bakan Kasapoğlu: O eski tabloları gençlerimize yaşatmayacağız





"ULUSLARARASI KUPAYI DA GELİŞTİRECEĞİZ"

Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na ilişkin yapılan törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak'ın spor ve sporcuların gelişmesi için her türlü imkana kavuşturduklarını söyledi. Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Bakan Kasapoğlu, "Bugün burada mutluluk, festival, şölen, iyilik, yeşillenen tohumlar var. Şükür ediyoruz. Bu güzel coğrafyanın kutsal emanetini hep birlikte omuzlarımızda taşıyoruz. İnşallah bugün olduğu gibi kardeşliği güçlendireceğiz, aydınlığı daha aydınlık kılacağız. Nuh'un gemisindeki gibi hep birlikte aynı gemide kardeş olarak, bir ve beraber olarak, güçlü bir şekilde aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Bu ülkenin her bir insanı mutluluğun en güzelini hak eden her bir ferdi bizler için birbirinden değerlidir. Onun için buradayız ve şükürler olsun. Hep birlikte ortak akılla, konuşarak tartışarak karar verdiğimiz çalışmaları birer birer gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Şırnak'ta sporun geliştiğini, sporcuların yetiştiğini, gençlerin istedikleri şekilde kendilerini geliştirmeye yönelik her türlü imkanla buluştuğunu görmekten mutluluk duyuyoruz. Bugün burada ulusal bir kupa var, inşallah uluslararası kupayı da geliştireceğiz. Şırnaklılar en güzel şekilde ev sahipliği yapacağına inanıyorum. Sporun birleştiren, dayanışmayı, kardeşliği artıran yönünü görmekten ayrı bir heyecan duyuyorum. 140'a yakın sporcumuz var. Daha da çok olacak inşallah. Tenis, atletizm, voleybol gibi her alanda gayreti olan alın teri döken gençlerimiz var" dedi.