Monako’da zafer Max Verstappen’in

Formula 1'de heyecan Monako Grand Prix'si ile devam etti. Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc dünkü sıralama turlarında ortaya koyduğu performansla evinde pole pozisyonunu elde etmiş ancak sıralama turlarının son saniyelerinde kaza yapmıştı. Ferrari, bugünkü yarış öncesi Leclerc'in aracının sol tahrik milinde start saatine kadar düzeltilmesi imkansız olan bir sorun nedeniyle Monakolu pilotun yarışamayacağını açıkladı. Bunun üzerine sıralama turlarında ikinciliği elde eden Red Bull pilotu Max Verstappen büyük bir avantajla yarışa başladı. Verstappen'in ardından Mercedes'ten Valtteri Bottas ve Ferrari'den Carlos Sainz start aldı. Start anında Bottas'ın önünü iyi kapatan Verstappen avantajını korudu. Geçişin zorluğu ile bilinen Monako Grand Prix'inde start anında ilk 10 arasında bir değişiklik olmadı.

HAMİLTON MONACO'DA GERİDE KALDI

Bu sezon ilk 4 yarışın 3'ünü ilk sırada tamamlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise sıralama turlarında ortaya koyduğu performansın ardından Monako'da yarışa 7. pozisyonda başladı. 7 dünya şampiyonluğu bulunan başarılı pilot Monako'da hayal kırıklığı yaşadı ve yarışı 7. sırada bitirdi.

BOTTAS YARIŞ DIŞI KALDI

Yarışın ilk pit stopu Hamilton'dan geldi. Hamilton 30. turda pite gelerek sert lastik taktı. Mercedes, yarışın 31. turunda ise Bottas'ı pite çağırdı. Bottas'ın aracının sağ ön lastiği sıkışınca ciddi bir zaman kaybı yaşadı. Mekanikerler uzun süre aracın sağ ön lastiğini çıkarabilmek için uğraş verdi ama başarılı olamadı. Yaşananların ardından Bottas yarışa devam edemedi ve Mercedes şampiyona için önemli puanlara veda etmiş oldu.





Monako Grand Prix'inde ilk 10 şu isimlerden oluştu:



1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Carlos Sainz (Ferrari)

3- Lando Norris (McLaren)

4- Sergio Perez (Red Bull)

5- Sebastian Vettel (Aston Martin)

6- Pierre Gasly (Alphatauri)

7- Lewis Hamilton (Mercedes)

8- Lance Stroll (Aston Martin)

9- Esteban Ocon (Renault)

10- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

(SK-ORT-S)



23.05.2021 18:10:18 TSI

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