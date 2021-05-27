Fetih Kupası başlıyor

Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu iş birliği ile düzenlenen 9. Fetih Kupası İstanbul’da düzenlenecek. Organizasyonda 200’e yakın sporcu yarışacak
İstanbul'un Fethi'nin 568. yılını kutlamak için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Fetih Kupası'nın 9'uncusu bu yıl 27-29 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu iş birliği ile düzenlenecek organizasyon bu yıl 30'un üzerinde ülkeden 200'e yakın sporcunun mücadelesine sahne olacak. Kupanın tanıtımı FatihSultan Mehmet'in hocası AkşemseddinHazretleri'nin türbesinin bulunduğuBolu'nun Göynük ilçesinde yapıldı. Basın toplantısına Bolu Valisi Ahmet Ümit, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan katıldı. Yıldız, "Fetih Kupamızıhep birlikte coşkuyla kutlayacağız" derken, Erdoğan ise şöyle konuştu: "Bir yanda salgın hastalık bir yanda zalimin zulmünün en son Kudüs'te tezahür edişi ve ortaya çıkışı. Fetih açma demektir. Sadece şehirlerin kapısının açılması değil. İnsanların da gönüllerinin karanlıktan aydınlığa çıkmasıdır. Bu Fetih Kupası da bütün bunlarıhatırlarken bir spor da yapmanın, gençleribir araya getirmenin, gençlere fetih ruhunuanlatmanın bir vesilesi. İnşallah gençlerimizde Akşemseddin'i tanırlar."