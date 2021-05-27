Fetih Kupası başlıyor

İstanbul'un Fethi'nin 568. yılını kutlamak için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Fetih Kupası'nın 9'uncusu bu yıl 27-29 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu iş birliği ile düzenlenecek organizasyon bu yıl 30'un üzerinde ülkeden 200'e yakın sporcunun mücadelesine sahne olacak. Kupanın tanıtımıBasın toplantısına Bolu Valisi Ahmet Ümit, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan katıldı. Yıldız,derken, Erdoğan ise şöyle konuştu: "Bir yanda salgın hastalık bir yanda zalimin zulmünün en son Kudüs'te tezahür edişi ve ortaya çıkışı. Fetih açma demektir. Sadece şehirlerin kapısının açılması değil. İnsanların da gönüllerinin karanlıktan aydınlığa çıkmasıdır.