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Giriş Tarihi: 27.5.2021

Fetih Kupası başlıyor

Fetih Kupası başlıyor

, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu iş birliği ile düzenlenen 9. Fetih Kupası ’da düzenlenecek. Organizasyonda 200’e yakın sporcu yarışacak

İstanbul'un Fethi'nin 568. yılını kutlamak için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Fetih Kupası'nın 9'uncusu bu yıl 27-29 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu iş birliği ile düzenlenecek organizasyon bu yıl 30'un üzerinde ülkeden 200'e yakın sporcunun mücadelesine sahne olacak. Kupanın tanıtımı Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu Bolu'nun Göynük ilçesinde yapıldı. Basın toplantısına Bolu Valisi Ahmet Ümit, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan katıldı. Yıldız, "Fetih Kupamızı hep birlikte coşkuyla kutlayacağız" derken, Erdoğan ise şöyle konuştu: "Bir yanda salgın hastalık bir yanda zalimin zulmünün en son Kudüs'te tezahür edişi ve ortaya çıkışı. Fetih açma demektir. Sadece şehirlerin kapısının açılması değil. İnsanların da gönüllerinin karanlıktan aydınlığa çıkmasıdır. Bu Fetih Kupası da bütün bunları hatırlarken bir spor da yapmanın, gençleri bir araya getirmenin, gençlere fetih ruhunu anlatmanın bir vesilesi. İnşallah gençlerimiz de Akşemseddin'i tanırlar."

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Fetih Kupası başlıyor
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