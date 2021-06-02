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Giriş Tarihi: 2.6.2021 15:52

’u bitirdi

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Atakaş Hatayspor Fatih Kuruçuk’u bitirdi

, Fatih Karagümrük’ten ’u transfger etti. Geçtiğimiz sezon 17 maçta Karagümrük formasını giyen 23 yaşındaki stoper Bordo-Beyazlılarla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük'ten Fatih Kuruçuk'u transfger etti. Geçtiğimiz sezon 17 maçta Karagümrük formasını giyen 23 yaşındaki stoper Bordo-Beyazlılarla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezona geniş bir kadro ile girmek için kolları sıvayan Atakaş Hatayspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Henuz transfer dönemi başlamamışına rağmen şu ana kadar Emre Çolak ve Osman Şahin'i renklerine bağlayan Bordo-Beyazlılar uzun zamandır peşinde oldukları Fatih Kuruçuk'u da renklerine bağladı. Antakya'ya gelen Fatih Kuruçuk dün kendisini 2 yıllığına Atakaş Hatayspor'lu yapan imzayı attı. İmza törenine Atakaş Hatayspor'un onursal Başkanı, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ta katıldı.

Transfer ile ilgili Atakaş Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce Fatih Karagümrük'te forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Kurucuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş katıldı.

Fatih Kurucuk'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." denildi.

17 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bucaspor alt yapısından yetişen 23 yaşındaki stoper Fatih Kuruçuk, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 17 defa Fatih Karagümrük forma giydi. Golü yada asisti bulunmayan genç futbolcu, 1,92 metre boyunda.

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Atakaş Hatayspor Fatih Kuruçuk’u bitirdi
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