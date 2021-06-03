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Giriş Tarihi: 3.6.2021

: Altın için 15 kilo verdim

Ayşe Begüm Onbaşı: Altın için 15 kilo verdim

"Şampiyonaya hazırlık aşamasında 15 kilom gitti. Beni en çok beslenme kısmı zorladı. Ancak her şey altın madalya almak içindi." "14 gün boyunca ekibimle bir uyum içinde çalıştık. Müzik ve koreografiyle birlikte adaptasyonumuzu sağladık ve birinci olduk."

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak büyük bir başarıya imza atan Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) medya gününde konuştu. Kazandığı madalya ile gücünü dünyaya gösterdiğini söyleyen 19 yaşındaki genç cimnastikçi verilen tüm destekleri boşa çıkartmadığı için de ayrıca mutlu olduğunu belirtti. Şampiyonluk için birçok fedakârlıkta bulunduğunu vurgulayan Onbaşı, sözlerine şöyle devam etti: "Beslenme kısmının ilk zamanları beni çok zorladı. Yarışmaya hazırlanmak için yaklaşık 15 kilo verdim. Her şey bu yarışma içindi. Büyükler kategorisinde ilk defa katılıp böyle bir başarı aldık. 14 gün boyunca müziği, koreografiyi ve birbirimize adaptasyonumuzu sağladık ve birinci olduk."

TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ GÖSTERDIK
Dünya şampiyonasına hazırlık sürecim sancılı geçti. Çalışırken pandemi böldü. 1 sene yarışma sahalarından ve podyumlardan uzak kaldık. Salı gününden bu yana salonda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu sporcuların salonlara dönmesi için çok büyük çaba sarf etti. Bu kadar emekten sonra başarı kazanmak çok büyük mükâfat. Bayrağı göndere çektirdiğimiz için çok gururluyuz. Türk kadınının gücünü gösterdik."

ARKAMDA KOCAMAN BIR EKİP VAR
Aerobik Cimnastikte alınan ilk madalya aynı zamanda ilk kadın sporcu olarak bunu başardım. Üç sene bunu gerçekleştirmek için gece gündüz çalıştık. Gücümüzü göstermek için gitmiştik. Bunu başarabildiğimiz için çok mutluyum. Madalya her ne kadar benim boynumda da olsa arkamda aslında kocaman bir ekip var.

CUMHURBAŞKANIMIZIN ARAMASI GURUR VERİCİ
BAŞARILI sporcu, şampiyonluğundan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla arayıp tebrik etmesinden dolayı mutluluğunu da dile getirdi. Cumhurbaşkanının aramasının gurur verici bir olay olduğunu aktaran Ayşe Begüm şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız tebriklerini iletti. Aramızda 5-6 dakikalık bir telefon görüşmesi oldu. Daha fazla madalya beklediğini ve çok gururlandığını söyledi. Bu madalyayı Türk kadınına armağan ettiğimi söylediğimde çok gurur duymuş. Bir devlet büyüğümüz olarak Türk sporuna ve federasyonumuza verdiği emekler gerçekten yadsınamaz. Büyük mutluluk duyuyorum."

SPOR BANA DISİPLİN KATTI
GENÇLERE hiçbir zaman vazgeçmemeleri için tavsiyede bulunan Onbaşı, "Spor çok güzel bir şey, hem bedeni hem de zihni diri tutmada çok önemli bir faktör. Bilinenin aksine okulla beraber de çok güzel yürütülebiliyor. Spor, hayatımıza bir disiplin katıyor ve bunu iyi yönetebilirsek gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Kendimizi zinde tutuyoruz ve zihinsel gelişim için de çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR'
AZERBAYCAN'DA kürsüde İstiklal Marşı okunduğu zaman gözyaşlarına hakim olamadığını hatırlatılan 19 yaşındaki sporcu şöyle konuştu: "En özel madalyam buydu. İstiklal Marşımız her okunduğunda tüylerim diken diken oluyor. Kürsüde bayrağımız göndere çekilirken, tarif edilmez duygular içine girdim. Gözyaşlarımı da tutamadım. Çok gururlandım."

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Ayşe Begüm Onbaşı: Altın için 15 kilo verdim
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