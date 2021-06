Ayşe Begüm Onbaşı: Altın için 15 kilo verdim

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak büyük bir başarıya imza atanTürkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) medya gününde konuştu. Kazandığı madalya ile gücünü dünyaya gösterdiğini söyleyen 19 yaşındaki genç cimnastikçi verilen tüm destekleri boşa çıkartmadığı için de ayrıca mutlu olduğunu belirtti. Şampiyonluk için birçok fedakârlıkta bulunduğunu vurgulayan"Beslenme kısmının ilk zamanları beni çok zorladı. Yarışmaya hazırlanmak için yaklaşık 15 kilo verdim. Her şey bu yarışma içindi. Büyükler kategorisinde ilk defa katılıp böyle bir başarı aldık.Dünya şampiyonasına hazırlık sürecim sancılı geçti. Çalışırken pandemi böldü.Salı gününden bu yana salonda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu sporcuların salonlara dönmesi için çok büyük çaba sarf etti.Bayrağı göndere çektirdiğimiz için çok gururluyuz. Türk kadınının gücünü gösterdik."Aerobik Cimnastikte alınan ilk madalya aynı zamanda ilk kadın sporcu olarak bunu başardım. Üç sene bunu gerçekleştirmek için gece gündüz çalıştık.Madalya her ne kadar benim boynumda da olsa arkamda aslında kocaman bir ekip var.sporcu, şampiyonluğundan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla arayıp tebrik etmesinden dolayı mutluluğunu da dile getirdi. Cumhurbaşkanının aramasının gurur verici bir olay olduğunu aktaran Ayşe Begüm şöyle devam etti: "Daha fazla madalya beklediğini ve çok gururlandığını söyledi. Bu madalyayı Türk kadınına armağan ettiğimi söylediğimde çok gurur duymuş.Büyük mutluluk duyuyorum."hiçbir zaman vazgeçmemeleri için tavsiyede bulunan Onbaşı, "Spor çok güzel bir şey, hem bedeni hem de zihni diri tutmada çok önemli bir faktör.Spor, hayatımıza bir disiplin katıyor ve bunu iyi yönetebilirsek gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Kendimizi zinde tutuyoruz ve zihinsel gelişim için de çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.kürsüde İstiklal Marşı okunduğu zaman gözyaşlarına hakim olamadığını hatırlatılan 19 yaşındaki sporcu şöyle konuştu: "En özel madalyam buydu. İstiklal Marşımız her okunduğunda tüylerim diken diken oluyor.Gözyaşlarımı da tutamadım. Çok gururlandım."