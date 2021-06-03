Ayşe Begüm Onbaşı: Altın için 15 kilo verdim

"Şampiyonaya hazırlık aşamasında 15 kilom gitti. Beni en çok beslenme kısmı zorladı. Ancak her şey altın madalya almak içindi." "14 gün boyunca ekibimle bir uyum içinde çalıştık. Müzik ve koreografiyle birlikte adaptasyonumuzu sağladık ve birinci olduk."
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak büyük bir başarıya imza atan Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) medya gününde konuştu. Kazandığı madalya ile gücünü dünyaya gösterdiğini söyleyen 19 yaşındaki genç cimnastikçi verilen tüm destekleri boşa çıkartmadığı için de ayrıca mutlu olduğunu belirtti. Şampiyonluk için birçok fedakârlıkta bulunduğunu vurgulayan Onbaşı, sözlerineşöyle devam etti: "Beslenme kısmının ilk zamanları beni çok zorladı. Yarışmaya hazırlanmak için yaklaşık 15 kilo verdim. Her şey bu yarışma içindi. Büyükler kategorisinde ilk defa katılıp böyle bir başarı aldık. 14 gün boyunca müziği, koreografiyive birbirimize adaptasyonumuzusağladık ve birinci olduk."
TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ GÖSTERDIK
Dünya şampiyonasına hazırlık sürecim sancılı geçti. Çalışırken pandemi böldü. 1 sene yarışmasahalarından ve podyumlardanuzak kaldık. Salı gününden bu yana salonda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu sporcuların salonlara dönmesi için çok büyük çaba sarf etti. Bu kadar emektensonra başarı kazanmakçok büyük mükâfat. Bayrağı göndere çektirdiğimiz için çok gururluyuz. Türk kadınının gücünü gösterdik."
ARKAMDA KOCAMAN BIR EKİP VAR
Aerobik Cimnastikte alınan ilk madalya aynı zamanda ilk kadın sporcu olarak bunu başardım. Üç sene bunu gerçekleştirmek için gece gündüz çalıştık. Gücümüzü göstermek içingitmiştik. Bunu başarabildiğimiziçin çokmutluyum. Madalya her ne kadar benim boynumda da olsa arkamda aslında kocaman bir ekip var.
CUMHURBAŞKANIMIZINARAMASI GURUR VERİCİ BAŞARILI sporcu, şampiyonluğundan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla arayıp tebrik etmesinden dolayı mutluluğunu da dile getirdi. Cumhurbaşkanının aramasının gurur verici bir olay olduğunu aktaran Ayşe Begüm şöyle devam etti: "SayınCumhurbaşkanımız tebriklerini iletti. Aramızda 5-6dakikalık bir telefon görüşmesi oldu. Daha fazla madalya beklediğini ve çok gururlandığını söyledi. Bu madalyayı Türk kadınına armağan ettiğimi söylediğimde çok gurur duymuş. Bir devletbüyüğümüz olarak Türk sporuna ve federasyonumuzaverdiği emekler gerçekten yadsınamaz. Büyük mutluluk duyuyorum."
SPOR BANA DISİPLİN KATTI
GENÇLERE hiçbir zaman vazgeçmemeleri için tavsiyede bulunan Onbaşı, "Spor çok güzel bir şey, hem bedeni hem de zihni diri tutmada çok önemli bir faktör. Bilineninaksine okulla beraber de çok güzelyürütülebiliyor. Spor, hayatımıza bir disiplin katıyor ve bunu iyi yönetebilirsek gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Kendimizi zinde tutuyoruz ve zihinsel gelişim için de çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.
'TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR' AZERBAYCAN'DA kürsüde İstiklal Marşı okunduğu zaman gözyaşlarına hakim olamadığını hatırlatılan 19 yaşındaki sporcu şöyle konuştu: "En özel madalyam buydu. İstiklal Marşımız her okunduğunda tüylerim diken diken oluyor. Kürsüdebayrağımız göndereçekilirken, tarif edilmezduygular içine girdim. Gözyaşlarımı da tutamadım. Çok gururlandım."