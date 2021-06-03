Sultanlar Çin Seddi’ni de yıktı

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nde son olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden devirdi. Türkiye, Amerika'ylabirlikte 6'da 6 yapan 2 takımdan birisi oldu Filenin Sultanları, gerçek bir sınav niteliği olan Çin karşısında neredeyse hiç zorlanmadı. Setleri 25-15, 25-23 ve 25-20 alanAy-Yıldızlı ekibimizde Ebrar Karakurt servisleriyle, Eda ve Naz ise tecrübesiyle döktürdü. Millilerimizde Ebrar 17,Meliha 14, Eda 13, Hande 10, Kübra 7, Naz 3, Tuğba 1'er sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 7. maçında pazar günü Tayland ile karşılaşacak