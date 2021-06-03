Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Sultanlar Çin Seddi’ni de yıktı
Giriş Tarihi: 3.6.2021

Sultanlar Çin Seddi’ni de yıktı

Sultanlar Çin Seddi’ni de yıktı
Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nde son olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden devirdi. Türkiye, Amerika'yla birlikte 6'da 6 yapan 2 takımdan birisi oldu Filenin Sultanları, gerçek bir sınav niteliği olan Çin karşısında neredeyse hiç zorlanmadı. Setleri 25-15, 25-23 ve 25-20 alan Ay-Yıldızlı ekibimizde Ebrar Karakurt servisleriyle, Eda ve Naz ise tecrübesiyle döktürdü. Millilerimizde Ebrar 17, Meliha 14, Eda 13, Hande 10, Kübra 7, Naz 3, Tuğba 1'er sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 7. maçında pazar günü Tayland ile karşılaşacak

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ünlü yapımcı Hasan Saltık hayatını kaybetti
Son dakika: Yüz yüze eğitim neden iki gün? Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak? Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
İşçi ve işverenler dikkat: Yıllık izin, tazminat, işsizlik maaşı...
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara 'aşı yaptırın' çağrısı: Maskeli son yaz olacak
Son dakika: Beşiktaş ve Real Madrid’i çalıştırmıştı! Fenerbahçe Bernd Schuster'le ilgileniyor...
Meteoroloji son dakika paylaştı! Hafta sonu hava nasıl olacak? O illere gök gürültülü sağanak uyarısı...
Survivor’da kim elendi? 1 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, İletişim ödülünü hangi takım kazandı? Konseyde flaş eleme...
Son dakika | Başkan Erdoğan sonraki adımı açıkladı: Giriyoruz
Son dakika: Emre Belözoğlu kararı sonrası Ali Koç'a sert sözler! "Yardımcı hocalık teklif edilmesi... Yazık!"
Türkiye’de yatırımda en karlı iller sıralandı: Bakın İstanbul kaçıncı sırada!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sultanlar Çin Seddi’ni de yıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA