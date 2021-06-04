Bodrumlu dansçılar Avrupa finalinde

Pandemi nedeni ile bu yıl online düzenlenen "IDO kıtalar arası performans sanatları yarışmasına" bale, modern dans ve jazz kategorilerinde solo, duo ve grup olmak üzere 30 ayrı koreografi ile katılan Bodrum Dans Kulübü'nün genç dansçıları; 1. turda Türkiye elemelerini başarıyla geçtiler.

Turda Güney Avrupa bölgesi grubunda yer alan Bodrumlu 37 genç dansçılar, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Macaristan, Bosna Hersek ve Romanya'ya karşı yarışarak tur sonunda 17 koreografi ile final turuna çıkmaya hak kazanarak Türkiye ismini Avrupa Kıtalararası yarışması final turuna katılan ülkeler arasına yazdırmayı başardılar.

Turda Doğu Avrupa, Batı Avrupa ve Kuzey Avrupa bölgelerinin finalde yarışmaya hak kazanan en iyi 20 koreografisine karşı yarışacaklar.

Bodrum Dans Kulübü başkanı ve Modern Dans Milli Takım Kaptanı Fatih Özvezneci, Avrupa finaline yükselen Bodrumlu genç sporcular için şunları söyledi:

"Dört yıldır Türkiye'de ve İngiltere'de defalarca birincilik kazanan Bodrumlu genç dansçılardan oluşan Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Gençlerimiz ayda 32 saati geçen antrenman saati ile çok yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiler. Bir de bu süreçte Covid-19 salgını gibi küresel bir sorunla karşı karşıya kaldılar. Gruptaki dansçılarımız arasında güvene dayalı bir süreç içerisine girmek zorunda kaldık. Sayımızda tek bir sporcu dahi azalmadan sabırla ve yüksek bir motivasyonla hazırlıklarımızı sürdürdük. Sporcularımız ve onları bu zorlu süreçte aksatmadan antrenmanlarına getiren velilerimizi tebrik ediyorum. Artık bu çabalarımızın meyvelerini alma zamanı geldi."

Özvezneci, "Modern Dans Milli Takım Antrenörümüz Anyona Burlakova, eşi benzeri görülmemiş bir tempo ile Bodrum'lu çocuklarımızın içlerindeki cevheri çıkartmak için elinden geleni yaptı ve bunu çok iyi başardığını herkese kanıtladı. Kendisini ve tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Antrenörümüz bu yıl her biri ayrı bir müzik ve ayrı kostüm tasarımı gerektiren 47 farklı koreografi hazırladı. 37 dansçımızın her biri ile ayrı ayrı ilgilendi. Özverili ve sabırlı çalışmalarından dolayı kendisini ayrıca tebrik ediyorum. İki yıldır bizimle birlikte çalışan ve Modern Dans Türk Milli Takımımıza Bale teknik dersleri veren Margarita Bildirici eğitmenimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Avrupa finaline yükselen koreografilerimiz arasında Modern Dans ve Jazz'ın yanı sıra Bale koreografileri de var." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYORLAR

Özvezneci, "Şimdi gruplarımız Modern & Contemporary 2021 yılı Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyorlar. Şampiyona 17-18 Haziran tarihlerinde Bitez kavşağındaki Bodrum Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Dans Sporları Federasyonu, Bodrum Belediyesi ve Ale Yapı'nın katkıları ile gerçekleşecek Türkiye Şampiyonasının organizasyonunu Bodrum Dans Kulübümüz gerçekleştiriyor. Bu yarışma ile önümüzdeki dönemde Avrupa ve Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek yeni dönem milli sporcular belirlenecek. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.