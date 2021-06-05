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Giriş Tarihi: 5.6.2021 12:06 Son Güncelleme: 5.6.2021 12:23

Erkek Milli Takımı okçulukta Avrupa Şampiyonu oldu

Erkek Milli Takımı okçulukta Avrupa Şampiyonu oldu

Son dakika... 'da düzenlenen 'nda altın madalya kazandı.

Antalya'da yapılan Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda hem olimpiyat kotası alan hem de altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, çocukluk hayali olan olimpiyat şampiyonluğuna yaklaşmanın heyecanını yaşıyor.

Beden eğitimi öğretmeni ve eski milli okçu babası Metin Gazoz'un izinden giderek çocuk yaşlardan itibaren okçuluk sporuna ilgi duyan 22 yaşındaki Mete Gazoz, hayalini kurduğu olimpiyat şampiyonluğu hedefine Antalya'da düzenlenen organizasyonda olimpiyat kotası alarak bir adım daha yaklaştı.

Başarılarıyla Türk okçuluğuna genç yaşta adını yazdıran Avrupa ve dünya rekorları sahibi Mete, sporun zirvesi olimpiyat şampiyonluğunu elde etmek için çalışmalarına ara vermeden Antalya'daki 100. Okçuluk Tesisleri'nde sürdürecek.

"KENDİMİ DAHA HAZIR HİSSEDİYORUM"

Rio Olimpiyatları'ndan sonra yeniden olimpiyatlarda mücadele edecek olan Mete Gazoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

Olimpiyatların kendisi için çocukluk hayali olduğunu vurgulayan Mete, "İlk hayalimi Rio'da gerçekleştirmiştim. Orada çok genç olmama rağmen başarılı bir performans ortaya koydum. Olimpiyatlar bana önemli bir deneyim kazandırdı. Geçen süre içerisinde farklı turnuvalarda da tecrübe kazandım. Kendimi daha hazır hissediyorum." dedi.

Mete Gazoz, teknik direktör Göktuğ Ergin ve sevenlerinin kendisine her zaman inandığını belirterek, "Yıllardır Antalya'da olimpiyat şampiyonu olmak hedefiyle yayımızı gerip, okumuzu atıyorduk. Zihinsel olarak hazırım. Performans olarak bu kadar yukarıda olimpiyatlara gitmek benim için harika. Tokyo'da altın madalya kazanarak hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Şampiyon olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi bütün uluslararası turnuvalarda en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını aktaran Mete, Türk halkına olimpiyat şampiyonluğunu hediye etmek istediğini kaydetti.

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Erkek Milli Takımı okçulukta Avrupa Şampiyonu oldu
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