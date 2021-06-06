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Giriş Tarihi: 6.6.2021 15:48

Katalonya'da zafer 'nın

AA
MotoGP Katalonya'da zafer Miguel Oliveira'nın

'nın 7. ayağı Katalonya Grand Prix'sinde, Red Bull KTM takımının Portekizli pilotu birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 7. mücadelesi, İspanya'nın Barcelona kentindeki 4,6 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı. , 4. sıradan başladığı yarışı kazanarak sezonun ilk, kariyerinin 3. galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini liderden 0.175 saniye sonra geçen Johann Zarco (Pramac-Ducati) 2'nci, Oliveira'nın 1.9 saniye gerisindeki Jack Miller (Ducati Lenovo) ise 3. sırayı aldı. Yarışı 4. sırada bitiren Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), puanını 118'e çıkardı ve pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Sezonun 8. yarışı Almanya Grand Prix'si, 20 Haziran'da koşulacak.

PİLOTLAR KLASMANI
1. Fabio Quartararo (Fransa): 118 puan
2. Johann Zarco (Fransa): 101
3. Jack Miller (Avustralya): 90
4. Francesco Bagnaia (İtalya): 88
5. Joan Mir (İspanya): 76

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MotoGP Katalonya'da zafer Miguel Oliveira'nın
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