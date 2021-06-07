Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dominik'e yenildi
Giriş Tarihi: 7.6.2021 16:16

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dominik'e yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dominik'e yenildi

, 'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi 3. hafta mücadelesinin ikinci maçında 'ne 3-1 yenildi. Ligde 7 maç sonra kaybeden ay-yıldızlılar, 3. haftanın 3. maçında 8 Haziran'da Rusya ile karşılaşacak.

, 'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi 3. hafta mücadelesinin ikinci maçında 'ne 3-1 yenildi.

Ligde 7 maç sonra kaybeden ay-yıldızlılar, 3. haftanın 3. maçında yarın Rusya ile karşılaşacak.

Salon: Rimini

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Daniele Rapisarda (İtalya)

Türkiye: Naz Aydemir Akyol, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hande Baladin, Eda Erdem Dündar (Ayça Aykaç, Ebrar Karakurt, , Simge Şebnem Aköz, , Aslı Kalaç, Kübra Çalışkan)

Dominik Cumhuriyeti: Pena Isabel, J. Martinez, Mambru, B. Martinez, Valdez, Marte (Castillo, De La Cruz, Eve)

Setler: 22-25, 21-25, 25-23, 17-25

Süre: 130 dakika (30, 35, 35, 30)

EN ÇOK OKUNANLAR

Sen Anlat Karadeniz’in yıldız oyuncusu Sinan Tuzcu ve Beyza Kapu evlendi!
LGS 2021 soruları ve cevapları yayınlandı! MEB LGS sözel sayısal soruları ve cevap anahtarı kitapçığı SABAH'ta!
Survivor’da eleme adayı kim oldu? 6 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte potaya giren o isim...
Son dakika haberleri: Normalleşmede flaş kabine toplantısı kararı! Erkene alındı
Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş iddia! "Duyumlarımız Sergen Yalçın'ın..."
Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...
Koronavirüste son dakika haberi: Aşıda talep 4 katına çıktı
Son dakika haberi: Bu mesleklere geçene destek verilecek!
Son dakika haberi: Fenomen Başak Ermiş'e psikopat sevgiliden tayt dayağı: Ölmek istemiyorum!
Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı! Seneler sonra yeniden sürpriz...
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dominik'e yenildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA