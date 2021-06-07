Sultanlar tarih yazdı

Voleybol Kadın A Milli Takımımız, Milletler Ligi'nde doludizgin ilerliyor. İtalya'nın Rimini kentinde Tayland karşısına çıkan Ay-Yıldızlılar, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak yenilgisiz olarak yoluna devam etti. İlk seti 25-23 kaybedenTürkiye, ikinci seti 25-12 gibi farklı bir skorla alarak durumu eşitledi. 25-20 kazanılan üçüncü setin ardından final setinde rakibine nefes bile aldırmayan Guidetti'nin talebeleri bu bölümü de 25-9 gibi farklı bir skor ile kazanarak zafere uzandı. A Milli Takımımız'da 24 sayı ile oynayan Meryem Boz enskorer isim olurken Hande 16, Tuğba 13, Eda da11 sayı ile galibiyete katkıda bulundu. Sırbistan, İtalya, Polonya, Kanada, Almanya ve Çin'in ardından Tayland da Türkiye'ye direnemedi.