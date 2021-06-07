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Giriş Tarihi: 7.6.2021

Sultanlar tarih yazdı

Sultanlar tarih yazdı
Voleybol Kadın , Milletler Ligi'nde doludizgin ilerliyor. 'nın kentinde Tayland karşısına çıkan Ay-Yıldızlılar, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak yenilgisiz olarak yoluna devam etti. İlk seti 25-23 kaybeden Türkiye, ikinci seti 25-12 gibi farklı bir skorla alarak durumu eşitledi. 25-20 kazanılan üçüncü setin ardından final setinde rakibine nefes bile aldırmayan Guidetti'nin talebeleri bu bölümü de 25-9 gibi farklı bir skor ile kazanarak zafere uzandı. A Milli Takımımız'da 24 sayı ile oynayan Meryem Boz en skorer isim olurken Hande 16, Tuğba 13, Eda da 11 sayı ile galibiyete katkıda bulundu. Sırbistan, İtalya, Polonya, Kanada, Almanya ve Çin'in ardından Tayland da Türkiye'ye direnemedi.

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Sultanlar tarih yazdı
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