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Giriş Tarihi: 9.6.2021 15:19

Galataport İstanbul Kapısı nefesleri kesecek!

Galataport İstanbul Kapısı nefesleri kesecek!

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'na bu yıl da ev sahipliği yapacak olan Galataport İstanbul, seyircilere muhteşem bir yarış izletecek

Yarışçılar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda en kritik dönüş noktası Galataport İstanbul Kapısı'nın da olduğu muhteşem bir parkurda mücadele edecek. Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşu ile başlayacak yarışın Dolmabahçe-Anadolu Hisarı arasındaki Boğaz parkurunda Galataport İstanbul'un kendi adıyla bir dönüş kapısı olacak.

Sonra parkur sahile yaslanacak ve yarışa özel kurulacak Galataport Yarış Köyü'ndeki ve kıyıdaki izleyiciler, etkinliği çok yakından izleyebilecek. Organizasyonun medya sponsorluğunu , Daily Sabah, A Spor, A Para, Inbusiness ve Şamdan dergileri üstleniyor.

Medya Sponsorluğu'nu Sabah, Daily Sabah, A Spor, A Para, Inbusiness ve Şamdan dergileri olarak üstlendiğimiz, Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın basın toplantısı İstanbul Vali Yardımcı Sn. Şevket Atlı, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Sn. Ekrem Yemlihaoğlu, DHL Express Türkiye CEO'su Sn. Mustafa Tonguç, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nafiz Karadere, Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erdem Tavas, Temsilcisi Sn. Mert Karaman ve Türk Medya Temsilcisi Sn. Mehmet Ayan'ın katılımıyla 08 Haziran Salı günü Galataport İstanbul'da gerçekleşti.


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Galataport İstanbul Kapısı nefesleri kesecek!
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