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Giriş Tarihi: 10.6.2021

Sporda altyapımız sağlam

Sporda altyapımız sağlam
Cumhurbaşkanı , AK Parti'nin Grup Toplantısı'nda Türkiye'ye art arda altın madalya kazandıran sporculara özel bir bölüm ayırdı. Sporda gençleri büyük başarılara hazırlayacak sağlam bir altyapı oluşturduklarını dile getiren Erdoğan, "Bu vesile ile Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz madalya kazanan sporcuları tebrik ediyorum. Sporda son dönemde ardı ardına aldığımız başarı haberlerinin özellikle uluslararası alanda artarak devam etmesini diliyorum" dedi.
E-spor turnuvalarındaki gelişime de dikkat çeken Cumhurbaşkanı, "Pazartesi günü AK Gençlik E-Spor turnuvasının finalinde gençlerimizle birlikteydik. 26 gün boyunca E-spor heyecanını gençlerimizin evlerine taşıdık. Kendi alanında bir ilki teşkil eden turnuvamıza ülkemizin farklı illerinden 2 bin 165 oyuncumuz ve takımımız iştirak etti. 2012 yılında 70 milyar dolar büyüklüğe sahip olan dijital oyun sektörü salgının da etkisi ile 2020 yılında 159 milyar Dolar'a ulaştı" diye konuştu.

İKİNCİ MAÇIMIZI ALİYEV KARDEŞİMLE İZLEYECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile yarın oynayacağı EURO 2020 açılış maçını çok önemsediklerini ifade ederek, "İnşallah Roma'dan Milli Takımımız'ın başarıyla dönmesi halinde biz de Azerbaycan'da ikinci maçı İlham Aliyev kardeşimizle izleyeceğiz, programımızı öyle yaptık" ifadesini kullandı.

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Sporda altyapımız sağlam
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