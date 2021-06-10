Sporda altyapımız sağlam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda Türkiye'ye art arda altın madalya kazandıran sporculara özel bir bölüm ayırdı. Sporda gençleri büyük başarılara hazırlayacak sağlam bir altyapı oluşturduklarını dile getiren Erdoğan, "Bu vesile ile Polonya'da düzenlenenPara Atletizm AvrupaŞampiyonası'nda 6 altın, 7 gümüş ve8 bronz madalya kazanan sporcularıtebrik ediyorum. Sporda son dönemdeardı ardına aldığımız başarı haberlerininözellikle uluslararası alanda artarakdevam etmesini diliyorum" dedi.
E-spor turnuvalarındaki gelişime de dikkat çeken Cumhurbaşkanı, "Pazartesigünü AK Gençlik E-Spor turnuvasınınfinalinde gençlerimizlebirlikteydik. 26 gün boyunca E-sporheyecanını gençlerimizin evlerine taşıdık.Kendi alanında bir ilki teşkileden turnuvamıza ülkemizin farklıillerinden 2 bin 165 oyuncumuzve takımımız iştirak etti. 2012 yılında70 milyar dolar büyüklüğe sahipolan dijital oyun sektörü salgının daetkisi ile 2020 yılında 159 milyar Dolar'aulaştı" diye konuştu.
İKİNCİ MAÇIMIZI ALİYEV KARDEŞİMLE İZLEYECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile yarın oynayacağı EURO 2020 açılış maçını çok önemsediklerini ifade ederek, "İnşallah Roma'dan Milli Takımımız'ınbaşarıyla dönmesi halinde biz deAzerbaycan'da ikinci maçı İlhamAliyev kardeşimizle izleyeceğiz,programımızı öyle yaptık" ifadesini kullandı.