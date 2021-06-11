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Giriş Tarihi: 12.6.2021 00:49 Son Güncelleme: 12.6.2021 00:50

'da Nadal'ı deviren Djokovic finale yükseldi

AA
Fransa'da Nadal'ı deviren Djokovic finale yükseldi

Açık tek erkekler yarı finalinde ile karşı karşıya geldi. Dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan Novak Djokovic, 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Açık (Roland Garros) tek erkeklerde, oynanan müsabakalar sonucunda rakiplerini eleyen ve finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 13. günü, akşam seansındaki tek erkekler yarı final karşılaşmalarıyla devam etti.

Erkeklerde dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan Novak Djokovic, 3 numaralı seribaşı 'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Sırp tenisçi Djokovic, İspanyol rakibini 3-6, 6-3, 7-6 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek yarı finalinde Nadal'ı eleyen ilk tenisçi olarak tarihe geçti.

4 saat 11 dakika süren müsabakayı kazanan Djokovic, finalde Yunan tenisçi ile karşılaşacak.

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Fransa'da Nadal'ı deviren Djokovic finale yükseldi
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