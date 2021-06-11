Haber hattı

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Giriş Tarihi: 11.6.2021

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Damla'dan ikinci altın
VIRTUS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden özel sporcu Fatma Damla Altın, heptatlon branşında dünya şampiyonu olarak ikinci altın madalyanın sahibi oldu. 400 metre engellide de altın madalya alarak heptatlonda Türkiye adına bir ilke imza atan Damla Altın, "Kazandığım tüm madalyaları şehitlerimize armağan ediyorum" dedi. da erkekler 3 bin metre su engelli kategorisinde bronz madalya elde ederken, ise kadınlar 200 metrede finale yükseldi.

Mostafa Mohamed şov yaptı
takımıyla Tokyo Olimpiyatları'nda boy gösterecek olan G.Saray'ın santrforu Mostafa Mohamed, hazırlık maçında şov yaptı. 23 yaşındaki forvet, ile oynanan prova mücadelesinin 18. dakikasında şık bir kafa golüyle kilidi açtı. Hız kesmeyen Mostafa, 54'te de savunma arkasına yaptığı koşuyla kaleciyi avlayıp fişi çekti. 83. dakikada oyundan çıkan G.Saraylı yıldız, sahanın en iyisi olmayı başardı.

44 yıllık Cavcav dönemi bitti!
BU sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Gençlerbirliği'nde 44 yıllık Cavcav dönemi sona erdi ve yeni başkan Mehmet Niyazi Akdaş oldu. Murat Cavcav'ın girmediği seçimli olağanüstü genel kurula tek aday Akdaş, yaklaşık 300 delegenin 197 oyunu alarak başkan seçildi. Mutluluğunu dile getiren Akdaş, "İşte G.Birliği'nin duruşu bu; problemsiz, hadisesiz bir genel kurul. Yeni bir sayfa açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karagümrük'e Sırp forvet
SÜPER Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'i transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aleksandar Pesic, Karagümrük'te! Takımımız, 29 yaşındaki Sırp hücum oyuncusu Aleksandar Pesic'i kadrosuna kattı" denildi. Forvet bölgesinde oynayan Sırp oyuncu, kariyerinde Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, El-İttihad, Seul ve Maccabi Tel Aviv takımlarının formasını giydi.

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