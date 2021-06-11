Haber hattı

Damla'danikinci altın
VIRTUS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden özel sporcu FatmaDamla Altın, heptatlonbranşında dünya şampiyonuolarak ikinci altınmadalyanın sahibi oldu. 400 metre engellide de altın madalya alarak heptatlonda Türkiye adına bir ilke imza atan Damla Altın, "Kazandığım tüm madalyaları şehitlerimize armağan ediyorum" dedi. Alper Kılınç da erkekler 3 bin metre su engelli kategorisinde bronz madalya elde ederken, Muhsine Gezer ise kadınlar 200 metrede finale yükseldi.
Mostafa Mohamed şov yaptı MISIR U23 takımıyla Tokyo Olimpiyatları'nda boy gösterecek olan G.Saray'ınsantrforu MostafaMohamed, hazırlıkmaçında şovyaptı. 23 yaşındaki forvet, Güney Afrika U23 ile oynanan prova mücadelesinin 18. dakikasında şık bir kafa golüyle kilidi açtı. Hız kesmeyen Mostafa, 54'te desavunma arkasına yaptığıkoşuyla kaleciyiavlayıp fişi çekti. 83. dakikada oyundan çıkan G.Saraylı yıldız, sahanın en iyisi olmayı başardı.
44 yıllık Cavcav dönemi bitti!
BU sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Gençlerbirliği'nde 44 yıllıkCavcav dönemi sona erdive yeni başkan MehmetNiyazi Akdaş oldu. Murat Cavcav'ın girmediği seçimli olağanüstü genel kurula tek aday Akdaş, yaklaşık 300 delegenin 197 oyunu alarak başkan seçildi. Mutluluğunu dile getiren Akdaş, "İşte G.Birliği'nin duruşu bu; problemsiz, hadisesiz bir genel kurul. Yeni bir sayfa açıyoruz" ifadelerini kullandı.
Karagümrük'e Sırp forvet
SÜPER Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'i transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "AleksandarPesic, Karagümrük'te!Takımımız, 29 yaşındakiSırp hücum oyuncusuAleksandar Pesic'i kadrosunakattı" denildi. Forvet bölgesinde oynayan Sırp oyuncu, kariyerinde Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, El-İttihad, Seul ve Maccabi Tel Aviv takımlarının formasını giydi.