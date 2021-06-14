Fransa Açık’ta şampiyon Djokovic

Dünya 1 numarası olan Sırp raket, 2-0 geriye düştüğü mücadelede müthiş bir geri dönüşe imza atarak Tsitsipas’ı 3-2 mağlup etti
Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ı, dünya 1 numarası Novak Djokovic kazandı. Sırp raket, finalde 5 numaralı seri başı Stefanos Tsitsipas'ı 3-2 yenmeyi başardı. Mücadelenin ilk bölümünde kısa toplarla sayılar bulan Djokovic karşısında Tsitsipas, sert servisleriyle oyuna tutundu ve seti 7-6 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sete Djokovic'in servisini kırarak başlayan Tsitsipas, isabetli "forehand" vuruşlarıyla rakibine üstünlük kurmakta zorlanmadı ve 6-2 ileskorda 2-0 üstünlük sağladı. Üçüncü sette iyi savunma yapan Sırp sporcu, 6-3'leskoru 2-1'e getirdi. Yorgunluk belirtileri gösteren Tsitsipas karşısında sert servisler ve kortun çaprazına gönderdiği toplarla etkili olan 34 yaşındaki Djokovic, dördüncü seti 6-2 alarak durumu 2-2 yaptı ve karşılaşmayı final setine taşıdı. Psikolojik üstünlüğüele geçiren Djokovic, üçüncü oyundaservisini kırdığı rakibi karşısında final setini 6-4, maçı ise 3-2 alarak kupaya uzandı. Mücadele 4 saat 11 dakika sürdü.