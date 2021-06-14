Haber hattı

Milliler'den büyük başarı
Milli sporcularımız, uluslararası turnuvalarda göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen VIRTÜSPara AtletizmDünya Şampiyonası'nda5altın, 4 gümüşve 6 bronzmadalya kazananÖzelSporcular Kadın Para AtletizmMilli Takımı, dünya şampiyonuolarak birincilik kupasını eldeetti. Esra Bayrak, Muhsine Gezer, Edanur Akın, Mihriban Korkmaz, Eda Yıldırım ve Fatma Damla Altın'dan oluşan Milliler, turnuvada 4x400 metre bayrak yarışında da takım halinde birinci olarak altın madalya kazandı.
F1 pilotuna askerlik çağrısı
KARIYERINDE ilk kez Formula 1'de yarışan Haas takımının Rus pilotu Nikita Mazepin zorunlu askerlik görevine çağrıldı. 1 yıllıkaskerlik yapmasıgereken Mazepin,bu görevi reddetmesihalinde ise hapis cezası tehlikesiile karşı karşıya kalacak. Rusya'da erkekler için, 18 ila 27 yaş arasındaki bir dönemde 12 ay süreyle, er olarak askerlik yapma zorunluluğu bulunuyor.
Razgatlıoğlu rüzgâr gibi
MİLLİ motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, FIM Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun üçüncü ayağında İtalya'daki ikinci yarışta birinci oldu. 4.2 km'lik Misano Dünya Pisti "MarcoSimoncelli"de ikinciyarışta damalı bayrağıbirinci sırada geçenRed Bull sporcusu Toprak, Ay-Yıldızlı bayrakla tur attıktan sonra podyumdaki yerini alarak İstiklal Marşı'nı dinletti. Bu yılki ilk birinciliğine Misano'da ulaşan Razgatlıoğlu, WorldSBK'de genel klasmanda 129 puanla ikinciliğe yükseldi. 149 puanla 1. olan Jonathan Rea ile arasındaki puan farkını da 20'ye indirdi.