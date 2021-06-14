Turkcell GranFondo heyecanı Beykoz’da yaşandı

Beykoz Belediyesi'nin desteğiyle ilçenin huzur, doğa ve tarih dolu atmosferinde yapılan, Turkcell GranFondo 2021 İstanbul, kademeli normalleşme dönemi kurallarına uygun gerçekleşti. Bisiklet ve spor dolu yaşamı teşvik için "Hareket Et" vurgusuyla düzenlenen mücadeleye sporcular ve sporcuları destekleyenler salgın döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bağışı sağladı.

İstanbul'un en güzel doğa manzaralarına ev sahipliği yapan Beykoz'un tanıtımına katkı sağlayan yarışın startı sabahın erken saatlerinde Beykoz Belediyesi'nin önünde kurulan expo alanında verildi. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın; Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da alanda hazır bulunarak sporcuların heyecanına ortak oldu.

YEŞİL DOĞADA PEDAL ÇEVİRDİLER

82 km'lik uzun ve 40 km'lik kısa parkurda mücadele eden sporcular Yoros Kalesi, Anadolu kavağı, Kaynarca, Riva Deresi, Paşamandıra, Cumhuriyetköy ve Polonezköy'ün turistik hattı boyunca pedal çevirerek varışı yine Expo Alanı'nda yaptı.

FİNİŞE EL ELE GİRDİLER

Zorlu tırmanma eğimleriyle dikkat çeken yarış sporcuların heyecanlı rekabeti kadar centilmen mücadelesine de sahne oldu. Uzun parkur yarışının erkeklerde birincisi Muhammed Erkan Muhammed ve ikincisi Yunus Demir finish alanına ele ele girdi. Serkan Balkan da uzun parkurda üçüncülüğü elde etti. Uzun parkur kadınlarda ise Esra Kürkçü Akgönül birinci olurken Ayşegül Gökalp ikinci, Gamze Ceyhan da üçüncü oldu.

Kısa parkur erkeklerde birinciliği Furkan Abdullah Pamukçu aldı. İkinciliği Oğuzhan Taşkan, üçüncülüğü de Ersin Akgün'ün elde ettiği yarışta kadınlarda ise Beste Hepkaradeniz mutlu sona ulaştı. Kadınlarda podyumu tamamlayan diğer isimler ise Kübra Nur Pınarak ve Züleyhan Dikbaş oldu.

ANLAMLI BİR ORGANİZASYON OLDU

Bisiklet yarışının ilçenin spor enerjisine güç kattığını belirten Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: "İlçemiz bisikletseverler açısından, bisiklet sporu açısından, inanılmaz güzelliklere sahip bir yer. Arzu ediyoruz ki işe gidip gelirken, kısa mesafelerde bisikletle gidip gelelim. Ben de bisikleti zaman zaman makam aracı olarak kullanıyorum. Hafta sonları da bisiklet sporu yapıyorum. Kesinlikle çok mutlu sağlıklı oluyorsunuz, çevreyle, doğayla, insanlarla olan iletişiminiz çok daha üst seviyeye çıkıyor. Türkiye'de aktif nüfusun yüzde 25 i kısa mesafede bisikleti kullanırsa daha sağlıklı, daha mutlu oluruz, bunun ekonomiye katkısı da sağlık harcamalarından dolayı 50 milyar lira olur. Beklentimiz ilçemizde önümüzdeki yıllarda motorlu araçlardan çok bisiklet olmasıdır. Turkcell GranFondo ilçemizde farkındalık oluşturmak için anlamlı bir organizasyon oldu. Bu vesileyle organizyona destek veren başta, Turkcell ailesi olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, katılan sporcularımızı tebrik ediyor, vatandaşlarımıza da bol bisikletli ve sağlıklı günler diliyorum." dedi.

ÖNCELİĞİMİZ TOPLUMSAL FAYDA SAĞLAMAK

Turkcell GranFondo İstanbul bisiklet yarışı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, önceliklerin yarış organizasyonu ile birlikte toplumsal fayda sağlamak olduğunu belirterek şunları söyledi: "Dünyanın en önemli metropollerinde düzenlenen GranFondo'yu dünyanın gözbebeği İstanbul'da Boğaz'ın eşsiz manzarasıyla birlikte ilk kez gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. 15 ülkeden gelen bisikletseverin GranFondo'da pedal çevirmesi, uluslararası anlamda Türk bisiklet tarihine geçerken yarışa apayrı bir anlam katan bir diğer konu ise eğitim bursu kampanyası oldu. Yarışmacılar ve sporseverler vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına bağış için katkıda bulunurken, yarışta toplanan elektronik atıklar da ileriki günlerde geri dönüşüme kazandırılarak yine bu burslara eklenecek."

Turkcell GranFondo serisinin eylül ayında İzmir'de yapılacak yarışlarla devam edecek.